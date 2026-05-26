Жарче, чем раньше? Синоптики объяснили, каким может быть первый месяц лета

15:48 26.05.2026 Вт
2 мин
Традиционно грозы и шквалы в июне становятся более активными
aimg Ирина Костенко
Июнь может готовить украинцам свои "сюрпризы" (фото иллюстративное: Getty Images)
Специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте также: Лето пришло не по графику. Когда на самом деле сменились сезоны в Украине

Что известно о средних температурах июня

Согласно краткой климатической характеристике, средняя месячная температура воздуха в июне составляет:

  • по Украине - около 17-22°C;
  • в горных районах - несколько ниже - около 11-18°C.

Абсолютные температурные минимумы и максимумы

По информации УкрГМЦ, абсолютный минимум температуры в течение первого летнего месяца составляет:

  • по Украине - от 4,4 градусов тепла до 2,6 градусов мороза;
  • на высокогорье Карпат и Крымских гор - от 1,8 до 5,0 градусов мороза;
  • в южной части страны - от 5,5 до 9,0 градусов тепла.

Между тем абсолютный максимум в течение июня:

  • по Украине - от 32,3 до 38,5 градусов по Цельсию;
  • в южной части, а также в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях - местами от 36,0 до 39,8 градусов;
  • в Карпатах и Крымских горах - от 25,2 до 36 градусов выше нуля.

Сколько осадков бывает в первый месяц лета

Среднее месячное количество осадков в течение июня, согласно данным экспертов Укргидрометцентра, составляет:

  • по Украине - около 39-93 мм;
  • в Карпатах - около 101-157 мм;
  • на высокогорье - до 184 мм;
  • в Крыму - местами 28-37 мм.

Отмечается также, что в июне в Украине:

  • более активными становятся грозовые процессы;
  • чаще наблюдаются град и шквалы.

Каким может быть июнь в 2026 году

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в июне 2026 года.

Так, средняя месячная температура предполагается:

  • по Украине - около 19-23°C;
  • в Карпатах и Крымских горах - около 16-20°C.

"Что на 1,5°C выше нормы", - уточнили в УкрГМЦ.

При этом месячное количество осадков ожидается следующее:

  • по Украине - около 49-90 мм;
  • в Карпатах - около 117-171 мм.

"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда лето официально пришло в Киев - май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды.

Кроме того, мы объясняли, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и какова ситуация с "прогнозом сурка".

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Китай сделал заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Китай сделал заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами