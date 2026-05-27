Україну накриє різке похолодання: як зміниться температура 28 травня і що з дощами

Погода в Україні 28 травня відчутно зміниться. На зміну теплу прийде прохолодне повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде 28 травня з опадами

Згідно з інформацією експерта, 28 травня територія України опиниться "в тилу холодного атмосферного фронту".

"Тому залишки дощів ще покапають", - уточнила синоптик.

Проте в цілому опади очікуються:

незначні;

локальні.

Як сильно знизиться температура

Діденко розповіла, що за холодним фронтом пошириться й холодне повітря.

"Тому температура повітря відчутно знизиться", - констатувала вона.

Вдень повітря може прогріватись в середньому до +15...+19 градусів за Цельсієм.

На півдні України буде дещо тепліше - близько +20...+23°С.

Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі Українського гідрометеорологічного центру, вночі температура повітря у різних регіонах України може коливатись від +5°С до +16°С.

Прогноз погоди по Україні на 28 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

"Холодне повітря - важке, сильно тисне. Тому через опір теплішого повітря посилюватиметься вітер до штормових поривів", - зауважила також Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві у четвер, 28 травня, очікується сильний північно-західний вітер.

"Є ймовірність невеликого дощу", - поділилась Діденко.

Денна температура повітря знизиться - похолоднішає до +15 градусів за Цельсієм.

"До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на прем'єру літечка, знову потеплішає", - підсумувала синоптик.