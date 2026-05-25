Лето пришло не по графику. Когда на самом деле сменились сезоны в Украине
Нынешний май устроил украинцам настоящие погодные качели. Однако синоптики уже официально зафиксировали приход нового метеорологического сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Смена сезонов не по расписанию: в этом году метеорологическое лето в большинстве областей Украины началось раньше обычных сроков.
- Температурные качели: середина месяца принесла резкие колебания, однако в целом ситуация удержалась около майской нормы.
- Обильные дожди: ливни и град прошли неравномерно, а в некоторых регионах выпало даже больше месячной нормы осадков.
- Плюс для урожая: несмотря на непогоду, дожди хорошо увлажнили почву, что дало мощный толчок для роста озимых и яровых культур.
"Уложилась" ли середина мая в погодные нормы
Эксперты рассказали, что в течение второй декады мая 2026 года в Украине отмечались значительные колебания средних суточных температур:
- от прохладных для середины мая дней (в начале декады);
- до близких к норме и несколько выше нее (в конце периода).
Отмечается, что за счет таких колебаний уровень средней декадной температуры воздуха оказался близким к норме.
Только в северо-восточных областях, по информации УкрГМЦ, он оказался "несколько выше нормы".
Не слишком ли много было в этот период дождей
Синоптики напомнили, что с перемещением атмосферных фронтов в течение середины мая в Украине выпали неравномерные дожди.
"В отдельных районах в виде сильных ливней с грозами и градом, порой со шквалистым усилением ветра", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.
В целом, на большей части территории страны, количество осадков за декаду оказалось больше нормы.
"Местами оно достигло или превысило месячную норму", - отметили специалисты.
Агрометеорологические условия второй декады мая 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Когда в Украину пришло метеорологическое лето
Согласно информации УкрГМЦ, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - в сторону повышения - почти на всей территории страны состоялся в этом году в течение 3-5 мая.
Это и считается началом метеорологического лета.
"Что на полторы-две недели раньше средних многолетних сроков", - сообщили синоптики.
Между тем в отдельных районах северных, западных и южных областей Украины переход состоялся позже - 16-20 мая.
"В сроки близкие или несколько раньше средних многолетних", - объяснили украинцам.
Как погода повлияла на растения и будущий урожай
Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что во второй декаде мая рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:
- медленного накопления эффективного тепла;
- преимущественно достаточного влагообеспечения.
Вследствие эффективных осадков (которые отмечались в течение декады), почти на всей территории страны происходило пополнение запасов продуктивной влаги во всех слоях почвы.
"Что было благоприятным фактором в период максимального потребления влаги озимыми и для развития ранних яровых культур", - объяснили эксперты.
Отмечается также, что с улучшением увлажнения верхнего слоя почвы (который оставался достаточно прогретым), условия были благоприятными:
- для прорастания зерна;
- для появления всходов технических и поздних сельскохозяйственных культур.
Напомним, ранее в УкрГМЦ сообщили, по каким растениям на огородах и в садах "ударила" погода в начале мая.
Кроме того, мы объясняли, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.
Читайте также, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка".