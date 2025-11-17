Украинцы массово подаются на "Зимнюю поддержку": кто и когда гарантированно получит 1000 гривен

Кто может получить разовую денежную помощь

О запуске в Украине президентской программы "Зимняя поддержка" глава правительства сообщила в своем Facebook в субботу, 15 ноября.

Речь идет, по ее словам, о "возможностях и услугах, которые помогут украинцам пройти зимний период".

Свириденко уточнила, что подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 гривен могут все граждане Украины, которые находятся на территории государства.

Заявку на детей - подают их родители или опекуны.

Как и до какого числа нужно подать заявку

Подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" украинцы могут одним из двух способов:

либо через приложение "Дія" - с 15 ноября;

либо через "Укрпочту" - с 18 ноября.

Сделать это нужно до 24 декабря 2025 года.

Согласно информации премьер-министра, по состоянию на утро понедельника, 17 ноября, соответствующую заявку онлайн уже подали 5 миллионов украинцев.

При этом 951 613 заявок было подано на детей.

Фрагмент публикации Свириденко в Telegram (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Где и как быстро можно получить "зимнюю тысячу"

Свириденко уточнила, что после подачи заявки через "Дію", человек получает подтверждение про обработку заявки и заказ выплаты.

При этом средства зачисляются на карту "Национальный кэшбек" в течение 10 дней.

Между тем пенсионеры и получатели социальных выплат в "Укрпочте" получат 1000 гривен автоматически - на тот специальный счет, на который поступает пенсия или помощь.

"Для этого ничего не нужно делать дополнительно", - отметила глава правительства.

В то же время если пенсия поступает на счет в банке и человек не пользуется "Дією", он может (с 18 ноября по 24 декабря включительно):

обратиться в отделение "Укрпочты";

подать заявку в письменном виде.

До какого числа и на что можно потратить деньги

Использовать деньги, полученные в рамках программы "Зимняя поддержка", украинцам нужно до 30 июня 2026 года.

Согласно информации Свириденко, их можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

книги;

почтовые услуги;

благотворительные взносы.

"Использовать полученные через "Укрпочту" средства можно для приобретения товаров украинского производства (которые реализуются АО "Укрпочта") и на оплату услуг, которые осуществляются через отделения "Укрпочты", в частности собственно почтовые сервисы, коммунальных услуг и перевод донатов на Силы обороны", - объяснила премьер-министр.

В завершение она посоветовала ознакомиться со всеми деталями насчет государственной поддержки украинцев в зимний период на соответствующем сайте - zyma.gov.ua.