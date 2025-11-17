Украинцы массово подаются на "Зимнюю поддержку": кто и когда гарантированно получит 1000 гривен

На выходных в Украине стартовала президентская программа "Зимняя поддержка". Заявку на участие в ней - получение разовой денежной помощи в сумме 1000 гривен - уже подали 5 миллионов украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.
О запуске в Украине президентской программы "Зимняя поддержка" глава правительства сообщила в своем Facebook в субботу, 15 ноября.
Речь идет, по ее словам, о "возможностях и услугах, которые помогут украинцам пройти зимний период".
Свириденко уточнила, что подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 гривен могут все граждане Украины, которые находятся на территории государства.
Заявку на детей - подают их родители или опекуны.
Подать заявку на участие в программе "Зимняя поддержка" украинцы могут одним из двух способов:
Сделать это нужно до 24 декабря 2025 года.
Согласно информации премьер-министра, по состоянию на утро понедельника, 17 ноября, соответствующую заявку онлайн уже подали 5 миллионов украинцев.
При этом 951 613 заявок было подано на детей.
Свириденко уточнила, что после подачи заявки через "Дію", человек получает подтверждение про обработку заявки и заказ выплаты.
При этом средства зачисляются на карту "Национальный кэшбек" в течение 10 дней.
Между тем пенсионеры и получатели социальных выплат в "Укрпочте" получат 1000 гривен автоматически - на тот специальный счет, на который поступает пенсия или помощь.
"Для этого ничего не нужно делать дополнительно", - отметила глава правительства.
В то же время если пенсия поступает на счет в банке и человек не пользуется "Дією", он может (с 18 ноября по 24 декабря включительно):
Использовать деньги, полученные в рамках программы "Зимняя поддержка", украинцам нужно до 30 июня 2026 года.
Согласно информации Свириденко, их можно потратить на:
"Использовать полученные через "Укрпочту" средства можно для приобретения товаров украинского производства (которые реализуются АО "Укрпочта") и на оплату услуг, которые осуществляются через отделения "Укрпочты", в частности собственно почтовые сервисы, коммунальных услуг и перевод донатов на Силы обороны", - объяснила премьер-министр.
В завершение она посоветовала ознакомиться со всеми деталями насчет государственной поддержки украинцев в зимний период на соответствующем сайте - zyma.gov.ua.
Напомним, "Зимняя поддержка" - это часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (чтобы поддержать людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
Программа включает не только возможность получить единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, но и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".
Кроме того, в рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел фиксированные цены на газ и электроэнергию, жилищные субсидии на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.
