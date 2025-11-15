ua en ru
Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии и когда ждать выплату? Ответ Зеленского

Суббота 15 ноября 2025 13:45
UA EN RU
Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии и когда ждать выплату? Ответ Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В рамках программы "Зимняя поддержка" украинцы могут получить разовую денежную помощь, которую можно потратить не только в этом году, но и в следующем - до июня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, средства можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, украинских продуктов и книг, а также на благотворительные взносы волонтерам и фондам, поддерживающим украинскую армию.

Для получения помощи необходимо оформить заявку через приложение "Дія" или в "Укрпочте" до 24 декабря. После подачи заявки деньги поступят в течение 10 дней.

Также стоит заметить, что получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки.

"Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине стартовал прием заявок для получения "Зимней поддержки". РБК-Украина рассказывает, где и как можно оформить помощь.

Что известно о "Зимней поддержке"

Президент Владимир Зеленский ранее поручил правительству подготовить обновленную комплексную программу "Зимней поддержки" для населения по образцу программы 2024 года.

Средства, которые будут предоставляться в рамках программы, можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства, а также на почтовые услуги, книги, благотворительные взносы и поддержку Сил обороны.

Основная цель программы - охватить как можно более широкий круг граждан, обеспечить помощь накануне зимнего периода и поддержать покрытие базовых потребностей, в частности оплату коммунальных платежей

Как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.

Отдельные категории уязвимых граждан, в частности одинокие пенсионеры, смогут получить повышенную выплату - 6500 гривен.

