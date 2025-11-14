"Зимнюю поддержку" в 2025 году будет доставлять "Укрпочта": детали программы

Правительство запускает программу "Зимняя поддержка 2025", в рамках которой граждане смогут получить 1000 гривен финансовой помощи. Определенная основным партнером "Укрпочта" - обеспечит доставку этих выплат по всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Чем важна помощь "Укрпочты"

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", определенный основным партнером, обеспечит доставку выплат "Зимней поддержки" по всей территории Украины - включая прифронтовые и отдаленные населенные пункты.

"Как и в прошлом году "Укрпочта" благодаря своей разветвленной логистической сети, охватывающей более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений, а также более 26 000 точек присутствия, обеспечит доставку помощи людям", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он добавил, что "благодаря национальному почтовому оператору получение помощи будет простым и понятным для людей".

Это особенно важно в условиях нестабильной связи и отсутствия электроэнергии.

Какие изменения в программе в этом году

В прошлом году "Укрпочта" обеспечила получение выплат для около 2 миллионов граждан, имея более 26 000 точек присутствия по всей Украине.

В 2025 году пенсионеры и получатели всех видов государственных социальных выплат (которые получают указанные выплаты через "Укрпочту"), автоматически получат 1000 гривен помощи в день выплаты пенсии или социальной выплаты.

Все остальные граждане, которые не могут оформить заявку на получение выплаты через приложение "Дія", смогут подать заявку через "Укрпочту":

с 18 ноября;

до 24 декабря включительно.

Это можно сделать в любом отделении или через почтальона.

Маломобильные группы населения, которые не имеют возможности посетить отделение "Укрпочты" для подачи заявления, могут обратиться на горячую линию "Укрпочты".

Что нужно иметь при себе для оформления заявки

Для оформления заявки необходимо иметь при себе: