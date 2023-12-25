Украинская ПВО сбила еще один Су-34, а во Львове взорвался газ в доме: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 23 декабря:

Новости за 24 декабря:

Взрыв газа во Львове

Вечером 23 декабря во Львове на улице Княгини Ольги в частном двухэтажном жилом доме взорвался газ.

Взрыв разрушил опорные стены, начался пожар. В результате пострадали три человека (среди них двое детей). Их состояние не тяжелое. Кроме того, погибли три человека.

Точные причины взрыва пока не известны, идет расследование всех обстоятельств происшествия.

Минус четыре враждебных Су-34

В воскресенье украинские силы противовоздушной обороны сбили четвертый за неделю российский бомбардировщик Су-34.

Предыдущие самолеты были ликвидированы Украиной в пятницу, 22 декабря.

В Сумской области семья отравилась угарным газом

В субботу в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Есть погибшие.

"23 декабря, в 20:35 поступила информация об отравлении угарным газом семьи из 4-х человек в одном из жилищ многоквартирного дома в городе Глухов", - сообщили в ГСЧС.

Япония приняла рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Япония в 2024 году потратит на оборону рекордные 56 миллиардов долларов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году. Решение было принято в рамках пятилетнего плана модернизации оборонной позиции страны. Страна опасается, что Китай и Россия наращивают свою военную мощь и представляют угрозу ее безопасности.

В бюджете Японии на 2024 год предусмотрены средства на разработку новых возможностей для нанесения ударов по целям на территории противника.

Совет ЕС продлил регламенты для чрезвычайных ситуаций в энергетике

Совет Европейского союза утвердил пролонгацию срока применения трех специальных регламентов, рассчитанных на чрезвычайные ситуации в энергетике.

Эти меры были приняты в прошлом году после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

В Эстонии заявили, что готовы выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста

Эстония готова выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста. Страна предложила заключить соответствующее соглашение.

Украина не подавала официального запроса, но, как отмечают в Эстонии, МВД обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся в Эстонии беженцах.

Залужный получил футболку с автографом Месси

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси подписал для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного футболку американского "Интера Майами".

Умеров объяснил свои слова о мужчинах призывного возраста за границей

Министр обороны Рустем Умеров уточнил свои слова относительно украинских мужчин призывного возраста, выехавших за границу. Он отметил, что речь шла о запросе на справедливость.

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