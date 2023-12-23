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Россияне пытались атаковать Кропивницкий баллистикой из Крыма, - Игнат

Кропивницкий, Суббота 23 декабря 2023 13:48
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Россияне пытались атаковать Кропивницкий баллистикой из Крыма, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытались атаковать Кропивницкий баллистикой. Ракеты были выпущены с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Касательно баллистики, с территории Крыма было запущено в направлении Кропивницкого. Предварительно, там без последствий. Скажем, не достигли своих целей эти ракеты, которые были выпущены", - сказал Игнат.

Кировоградская область под ударом

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. В Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности и призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях. Позже в Кропивницком прогремели повторные взрывы.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область была под массированным ракетным ударом. По его словам, отработали силы ПВО, прямых попаданий не было.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.

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