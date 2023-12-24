Украинские партизаны пробрались в военкомат Ярославской области РФ: детали
Партизаны движения "АТЕШ" пробрались в военкомат Рыбинска Ярославской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты движения получат информацию о мобилизации в Ярославской области и личные данные призывников
"Благодаря этому нам удается получать информацию о мобилизационных процессах в области и личные данные призывников. Все они - потенциальные агенты "АТЕШ", которые внесут свой вклад в разрушении российской армии изнутри", - написали партизаны.
Работа партизан на территории РФ
Украинские партизаны ищут на территории России объекты, на которых готовят к войне. Так агенты движения "АТЕШ" собирают информацию о расположении российских военных частей, техники и складов боеприпасов. Затем эта информация передается Силам обороны Украины.
Ранее мы писали, что украинские партизаны добыли секретную информацию о производстве ракет на территории России.
Также мы рассказывали об наблюдении партизан за Главным управлением Росгвардии в Москве.
К слову, агенты "АТЕШ" проникли в часть Росгвардии в Москве. Сняли фото и указали географические координаты части.
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