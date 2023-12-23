Из-под завалов во Львове спасатели достали еще несколько тел погибших от взрыва

Во Львове спасатели нашли под завалами тела погибших мужчины и женщины.

Под завалами нашли тело мужчины возраста приблизительно 45 - 50 лет. Также в смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет.

"Причины смерти женщины выясняются", - отметил Андрей Садовой.

Обновлено 23:36. По информации ГСЧС, на месте происшествия обнаружена погибшая женщина и из-под завалов освобождено тело погибшего мужчины.

"Пожар, возникший на месте, ликвидирован в 23:17. Подразделениями ГСЧС продолжаются работы по разбору завалов", - отметили спасатели.

Обновлено 23:59. По словам мэра Львова Садового, спасатели нашли третье тело мужчины, погибшего вследствие взрыва в частном доме во Львове

Взрыв во Львове

23 декабря в частном доме Львова произошел взрыв. Полиция перекрыла дороги вблизи с местом инцидента.

Позже спасатели заявили, что, по предварительной информации, взрыв произошел в гараже частного дома. Кроме того, из-под завалов спасли ребенка.

Также стало известно, что спасатели достали тело женщины из-под завалов дома.