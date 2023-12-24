Зенитчики сбили редкий вражеский дрон SuperCam (видео)
Украинским воинам удалось "приземлить" редкий российский дрон SuperCam. Его сбили зенитчики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 47-й отдельной механизированной бригады в Facebook.
"Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник SuperСam", - говорится в сообщении.
Там отметили, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.
Но после начала полномасштабной войны такие БПЛА возникли и на вооружении РФ. С их помощью враг ведет воздушную разведку.
Уничтожение дронов SuperCam
Ранее мы писали, что Силы обороны уничтожили сразу три вражеских беспилотника на фронте, среди которых были SuperCam и ZALA.
А перед этим 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада также "приземлила" еще два таких вражеских беспилотника.
Потери России в войне
Напомним, что российские войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. В том числе и в количестве беспилотников. На сегодняшний день нашим защитникам удалось уничтожить 6 404 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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