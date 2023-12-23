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Вблизи Днепра сбили российскую ракету

Днепр, Суббота 23 декабря 2023 14:53
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Вблизи Днепра сбили российскую ракету Фото: вблизи Днепра сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные сбили российскую ракету в Днепропетровской области. Это произошло днем 23 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Наши воины из ВК "Восток" уничтожили ракету над Днепровским районом", - написал он.

Воздушное командование "Восток" уточнило, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.

Добавим, что после 13:30 сегодня в Днепре прогремели взрывы, перед этим там была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов ракетами в Днепропетровской области.

Сегодняшние обстрелы Украины

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область была под массированным ракетным ударом. По его словам, отработали силы ПВО, прямых попаданий не было.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты пытались атаковать Кропивницкий баллистикой из Крыма.

Также сегодня утром взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти заявили, что в Криворожском районе сбили два беспилотника.

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