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Россияне устроили атаку дронов ночью: сколько "Шахедов" удалось сбить

Воскресенье 24 декабря 2023 06:56
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Россияне устроили атаку дронов ночью: сколько "Шахедов" удалось сбить Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитии вражеских дронов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты устроили воздушную атаку с применением дронов-камикадзе по территории Украины в ночь на 24 декабря. Был зафиксирован запуск врагом 16 "Шахедов", почти все из них были сбиты Силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed-136/131", - говорится в утренней сводке командования.

Военные рассказали, что силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ 15 из 16 ударных беспилотников противника были уничтожены.

Российские атаки "Шахедов"

Российские захватчики регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по населенным пунктам Украины.

Так, после полуночи в Хмельницкой ОВА рассказали о работе систем ПВО из-за вражеских ударных БПЛА, которые были зафиксированы в регионе. Кроме того, вечером 23 декабря в Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ тогда сообщали о движении вражеских беспилотников в сторону области.

Также в субботу россияне для ударов по Днепропетровской области применили 9 дронов-камикадзе и выпустили около полутора десятков артиллерийских снарядов.

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