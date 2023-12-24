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Партизаны провели разведку в Крыму, обнаружили командный пункт россиян с техникой

Воскресенье 24 декабря 2023 08:33
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Партизаны провели разведку в Крыму, обнаружили командный пункт россиян с техникой Фото: партизаны провели разведку в Крыму, обнаружили командный пункт россиян с техникой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Партизаны снова смогли пробраться на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района временно оккупированного Крыма. Выявили командный пункт россиян с техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "АТЭШ".

"В результате был раскрыт новый командный пункт российских войск, о чем свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах", - пишет "АТЕШ".

Партизаны добавили, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц техники россиян, вероятно, с целью пополнения потерь группировки, действующей на юге Украины.

Координаты объекта: 45.373470, 33.104246 ;

Партизаны провели разведку в Крыму, обнаружили командный пункт россиян с техникой

Фото: 45.373470, 33.104246 (google maps)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. В частности нашим воинам помогают и партизаны, которые действуют на временно оккупированной территории.

К примеру, недавно подполье зафиксировало перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории. А в поселке Гвардейское Симферопольского района зафиксировано около 30 цистерн с горючим, что свидетельствует о возможной подготовке врага к масштабным военным операциям.

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