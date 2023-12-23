Реакция на угрозы соседей? Япония приняла рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Япония рекордно увеличила свой военный бюджет в 2024 году. Правительство приняло это решение из-за растущей угрозы со стороны Китая и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Япония в 2024 году потратит на оборону рекордные 56 миллиардов долларов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году. Решение было принято в рамках пятилетнего плана по модернизации оборонной позиции страны. Страна опасается, что Китай и Россия наращивают свою военную мощь и представляют угрозу ее безопасности.

В бюджете Японии на 2024 год предусмотрены средства на разработку новых возможностей для нанесения ударов по целям на территории противника.

Что планирует сделать Япония

модернизированную версию управляемой ракеты класса "земля-корабль" Тип-12 с увеличенной дальностью действия до 1000 километров;

потратить более 80 млрд иен (56 млн долларов) на разработку и производство гиперзвуковых ракет;

около 32,3 млрд иен (224 млн долларов) будет потрачено на разработку новых высокоточных ракет класса "земля-корабль" и "земля-земля".

модернизация эсминцев Морских сил самообороны, чтобы они могли нести крылатые ракеты "Томагавк". На эти цели будет выделено около 200 млн иен;

закупить в США 400 "Томагавков" с дальностью поражения около 1600 км в 2025 финансовом году;

373,1 млрд иен на строительство двух дополнительных эсминцев Aegis, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в 2027 и 2028 финансовых годах;

на разработку планирующих перехватчиков, нового типа ракеты, способной перехватывать гиперзвуковое оружие, было выделено 75,7 млрд иен;

565,3 млрд иен для расширения возможностей по быстрой отправке персонала и транспортного оборудования, включая закупку трех десантных кораблей;

для построения двух фрегатов нового типа, оснащенных ракетами большой дальности, улучшенными противолодочными и другими возможностями, на которые в следующем финансовом году потратят 174 млрд иен.

в рамках плана по совместной разработке истребителей следующего поколения с Великобританией и Италией к 2035 году было выделено 64 млрд иен;

822,5 млрд иен на исследования прорывных оборонных технологий. Эти средства будут использованы для создания нового исследовательского института, который будет заниматься разработкой новых технологий для вооруженных сил Японии

Помощь Японии Украине

Ранее мы писали, что Япония сняла запрет на экспорт оружия и решила отправить ракеты для ПВО Patriot в Соединенные Штаты.

К слову, Япония передала Украине почти 1 млрд долларов и уже известно, на что пойдут деньги.

Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна готова выделить дополнительные средства в поддержку Украины в размере 4,5 млрд долларов.

За 2023 год Украина получила уже 39 млрд долларов внешнего финансирования. Ожидается, что к концу года эта сумма достигнет 42,3 млрд долларов.