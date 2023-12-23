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Взрыв во Львове: стало известно о пострадавших, еще двоих людей ищут

Львов, Суббота 23 декабря 2023 22:08
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Взрыв во Львове: стало известно о пострадавших, еще двоих людей ищут Фото: во Львове произошел взрыв дома (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Взрыв во Львове предварительно произошел в гараже частного дома. Четверо человек уже отправили в больницу, еще двоих ищут.

Об этом сообщает мэр города Андрея Садового и Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

"По предварительной информации взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ", - сказал Садовый.

Он сообщил, что всего в доме проживало 6 человек. Сейчас 2 ребенка и 2 женщины увезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших, по данным Садового, не тяжелое.

"Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами. Точные причины взрыва будут известны после завершения спасательной операции", - добавил мэр.

Из-под завала спасен ребенок

"Из-под завала спасен один ребенок. Под завалами возможно еще находятся люди", - сообщили спасатели.

Фото: во Львове произошел взрыв дома (t.me/dsns_telegram)

В службе заявили, что в настоящее время привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Взрыв во Львове

Напомним, сегодня, 23 декабря, в частном доме Львова произошел взрыв. Полиция сообщила о перекрытии дороги вблизи с местом инцидента.

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