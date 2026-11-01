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Кислотные дожди и "огненные" облака: как война влияет на метеопроцессы в Украине

09:24 01.11.2026 Вс
3 мин
aimg Ирина Костенко
Кислотные дожди и "огненные" облака: как война влияет на метеопроцессы в Украине Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Военные действия в Украине катастрофически разрушают окружающую среду. Они становятся причиной не только масштабного загрязнения воздуха, но и долгосрочных изменений местного микроклимата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.

Чем реально опасны последствия военных действий

Эксперты рассказали, что в результате военных действий генерируется специфический комплекс выбросов.

Причем он кардинально отличается от "классического" городского или промышленного загрязнения:

  • по составу;
  • по температуре;
  • по динамике распространения.

Масштабные пожары.

Масштабные пожары, возникающие в результате обстрелов нефтебаз, промышленных предприятий или складов химикатов провоцируют длительные горения, которые отравляют атмосферу:

  • бензолом;
  • формальдегидом;
  • полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ).

Канцерогенная пыль.

Разрушение зданий и инфраструктуры вследствие вражеских ударов высвобождает тонны пыли, которая содержит:

  • тяжелые металлы (свинец, кадмий, мышьяк);
  • смертельно опасный асбест.

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Токсичные выбросы.

Детонации (взрывы) ракет, снарядов и мин выбрасывают в атмосферу токсичные загрязнители:

  • угарный газ;
  • углекислый газ;
  • оксиды азота;
  • диоксид серы;
  • высокотоксичную мелкодисперсную сажу.

Уничтожение лесов.

Не менее опасным является уничтожение лесов во время войны - любым способом.

Так, например, лесные пожары:

  • высвобождают миллионы тонн накопленного углерода;
  • одновременно ликвидируя природные фильтры воздуха.

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Как влияет война на метеопроцессы и микроклимат

В областном центре по гидрометеорологии сообщили также, что боевые действия в Украине влияют:

  • на метеорологические процессы;
  • на локальный микроклимат.

Эффект пироконвекции.

Одно из последствий - эффект пироконвекции (Pyrocumulonimbus).

Речь о том, что масштабные пожары от бомбардировок создают настолько мощные восходящие тепловые потоки, что даже формируют собственные погодные системы - "огненные" или пирокумулонимбусные облака.

Они опасны тем, что способны:

  • поднимать токсичный пепел в стратосферу (откуда он разносится на тысячи километров);
  • генерировать сухие грозы или шквальные ветры, которые только раздувают пламя.
Война добавляет новые источники загрязнения воздуха (Инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Война добавляет новые источники загрязнения воздуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Изменение радиационного баланса.

Другое последствие военных действий - изменение радиационного баланса.

"Оседание черного углерода (сажи) от пожаров на окружающие территории (особенно зимой на снег) приводит к тому, что поверхность начинает поглощать больше солнечной радиации", - объяснили украинцам.

Это, в свою очередь, провоцирует аномальный локальный прогрев приземного слоя воздуха.

Трансформация ветрового режима.

Война может трансформировать также ветровой режим, ведь вырубка лесополос и разрушение городской застройки:

  • меняют направление и скорость ветра;
  • усиливают ветровую эрозию почв;
  • усиливают пылевые бури.

Кислотные туманы и дожди.

В результате военных действий увеличивается вероятность образования кислотных дождей.

Когда "реакция оксидов серы и азота с атмосферной влагой снижает pH осадков".

Это, по словам специалистов, "локально изменяет химический состав туманов и дождей, подавляя уцелевшую растительность".

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, как на качество воздуха в Украине влияет погода - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.

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