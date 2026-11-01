Кислотные дожди и "огненные" облака: как война влияет на метеопроцессы в Украине

Военные действия в Украине катастрофически разрушают окружающую среду. Они становятся причиной не только масштабного загрязнения воздуха, но и долгосрочных изменений местного микроклимата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью , подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.

Чем реально опасны последствия военных действий

Эксперты рассказали, что в результате военных действий генерируется специфический комплекс выбросов.

Причем он кардинально отличается от "классического" городского или промышленного загрязнения:

по составу;

по температуре;

по динамике распространения.

Масштабные пожары.

Масштабные пожары, возникающие в результате обстрелов нефтебаз, промышленных предприятий или складов химикатов провоцируют длительные горения, которые отравляют атмосферу:

бензолом;

формальдегидом;

полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ).

Канцерогенная пыль.

Разрушение зданий и инфраструктуры вследствие вражеских ударов высвобождает тонны пыли, которая содержит:

тяжелые металлы (свинец, кадмий, мышьяк);

смертельно опасный асбест.

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Токсичные выбросы.

Детонации (взрывы) ракет, снарядов и мин выбрасывают в атмосферу токсичные загрязнители:

угарный газ;

углекислый газ;

оксиды азота;

диоксид серы;

высокотоксичную мелкодисперсную сажу.

Уничтожение лесов.

Не менее опасным является уничтожение лесов во время войны - любым способом.

Так, например, лесные пожары:

высвобождают миллионы тонн накопленного углерода;

одновременно ликвидируя природные фильтры воздуха.

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Как влияет война на метеопроцессы и микроклимат

В областном центре по гидрометеорологии сообщили также, что боевые действия в Украине влияют:

на метеорологические процессы;

на локальный микроклимат.

Эффект пироконвекции.

Одно из последствий - эффект пироконвекции (Pyrocumulonimbus).

Речь о том, что масштабные пожары от бомбардировок создают настолько мощные восходящие тепловые потоки, что даже формируют собственные погодные системы - "огненные" или пирокумулонимбусные облака.

Они опасны тем, что способны:

поднимать токсичный пепел в стратосферу (откуда он разносится на тысячи километров);

генерировать сухие грозы или шквальные ветры, которые только раздувают пламя.

Война добавляет новые источники загрязнения воздуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Изменение радиационного баланса.

Другое последствие военных действий - изменение радиационного баланса.

"Оседание черного углерода (сажи) от пожаров на окружающие территории (особенно зимой на снег) приводит к тому, что поверхность начинает поглощать больше солнечной радиации", - объяснили украинцам.

Это, в свою очередь, провоцирует аномальный локальный прогрев приземного слоя воздуха.

Трансформация ветрового режима.

Война может трансформировать также ветровой режим, ведь вырубка лесополос и разрушение городской застройки:

меняют направление и скорость ветра;

усиливают ветровую эрозию почв;

усиливают пылевые бури.

Кислотные туманы и дожди.

В результате военных действий увеличивается вероятность образования кислотных дождей.

Когда "реакция оксидов серы и азота с атмосферной влагой снижает pH осадков".

Это, по словам специалистов, "локально изменяет химический состав туманов и дождей, подавляя уцелевшую растительность".