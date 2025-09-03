В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПК
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание уникального правового режима Defence City.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины в Telegram.
О каком законе идет речь и чем он важен
Гражданам рассказали, что в среду, 3 сентября, возвращен в ВРУ с подписью от президента был закон №4577-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки предприятий ОПК.
Уточняется, что документ предусматривает создание уникального правового режима Defence City для предприятий, которые производят:
- вооружение;
- боеприпасы;
- военную технику;
- специальную технику.
Речь идет про:
- систему налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль, землю, недвижимость и эконалога до 2036 года);
- упрощение таможенных процедур и экспортного контроля;
- дополнительную защиту информации о производителях;
- государственную поддержку в случае релокации предприятий.
Ожидается, что условия такого режима должны стимулировать дальнейший рост оборонной промышленности (которая с начала полномасштабного вторжения РФ уже выросла в 35 раз).
Публикация ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)
Что именно изменится для предприятий ОПК в Украине
Министр обороны Денис Шмыгаль напомнил, что развитая украинская оборонная индустрия - одна из гарантий нашей безопасности.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о запуске Defence City", - подтвердил он.
Чиновник объяснил, что Defence City - специальный правовой режим, который предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники:
- освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
- освобождение от налога на землю и недвижимость (если используется в производстве);
- освобождение от экологического налога;
- упрощение таможенных процедур;
- упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;
- особенности релокации и реализация мер по повышению защиты производственных мощностей - поддерживаются государством.
Согласно информации Шмыгаля, открыто присоединиться к Defence City смогут производители ОПК, которые:
- имеют стратегическое значение для обороноспособности государства;
- отвечают требованиям прозрачности.
"Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей. Наше оружие - наша умная сила", - подытожил министр.
Публикация Шмыгаля (скриншот: facebook.com/dshmyhal)
