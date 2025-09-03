ua en ru
В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПК

Среда 03 сентября 2025 15:52
UA EN RU
В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПК В Украине взялись за создание уникального правового режима Defence City (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание уникального правового режима Defence City.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины в Telegram.

О каком законе идет речь и чем он важен

Гражданам рассказали, что в среду, 3 сентября, возвращен в ВРУ с подписью от президента был закон №4577-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки предприятий ОПК.

Уточняется, что документ предусматривает создание уникального правового режима Defence City для предприятий, которые производят:

  • вооружение;
  • боеприпасы;
  • военную технику;
  • специальную технику.

Речь идет про:

  • систему налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль, землю, недвижимость и эконалога до 2036 года);
  • упрощение таможенных процедур и экспортного контроля;
  • дополнительную защиту информации о производителях;
  • государственную поддержку в случае релокации предприятий.

Ожидается, что условия такого режима должны стимулировать дальнейший рост оборонной промышленности (которая с начала полномасштабного вторжения РФ уже выросла в 35 раз).

В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПКВ Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПКПубликация ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Что именно изменится для предприятий ОПК в Украине

Министр обороны Денис Шмыгаль напомнил, что развитая украинская оборонная индустрия - одна из гарантий нашей безопасности.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о запуске Defence City", - подтвердил он.

Чиновник объяснил, что Defence City - специальный правовой режим, который предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники:

  • освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);
  • освобождение от налога на землю и недвижимость (если используется в производстве);
  • освобождение от экологического налога;
  • упрощение таможенных процедур;
  • упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;
  • особенности релокации и реализация мер по повышению защиты производственных мощностей - поддерживаются государством.

Согласно информации Шмыгаля, открыто присоединиться к Defence City смогут производители ОПК, которые:

  • имеют стратегическое значение для обороноспособности государства;
  • отвечают требованиям прозрачности.

"Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей. Наше оружие - наша умная сила", - подытожил министр.

В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПКПубликация Шмыгаля (скриншот: facebook.com/dshmyhal)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence (который позволяет военным самостоятельно заказывать дроны и быстро их получать).

Кроме того, мы объясняли, почему Украине стоит открыть экспорт оружия.

Читайте также, как Украина ведет переговоры о запуске оборонного производства для нашей страны за границей.

