Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия

Государство выкупает далеко не все оружие, которое может производить оборонно-промышленный комплекс Украины, поэтому компании-производители уже давно говорят о необходимости открытия экспорта. Почему важно разрешить продажу военной продукции и технологий за границу, как не допустить срыва поставок для армии и кому Украина планирует продавать оружие - читайте в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Сидорова.

Главное:

Почему стоит разрешить экспорт оружия?

В какие страны могут экспортироваться украинские военные технологии?

Какие разработки отечественного ОПК интересны партнерам?

Как не продать все за границу и обезопасить поставки Сил обороны?

Остановила ли Россия экспорт оружия?

" Зеленый свет" для экспорта технологий

Вопрос открытия экспорта вооружений уже длительное время обсуждается представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На законодательном уровне он не запрещен, просто Государственная служба экспортного контроля, рассматривая каждый запрос компании defense-сектора, отказывает в возможности экспорта ее продукции.

Сдвинуть ситуацию с мертвого места обещает заявление президента Владимира Зеленского, который в конце июня сказал, что летом будут подписаны договоренности о начале экспорта военных технологий в формате открытия линий производства. Зеленский добавил, что планируется открыть экспорт технологий производства дронов, артиллерии и ракет.

Относительно перечня стран, куда эти технологии могут попасть, он отметил, что это будут страны Европы, или другие государства, которые "финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине". По словам президента, заинтересованность украинскими военными технологиями уже выразили Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва.

Слова Зеленского вызвали поддержку среди оружейников. Идею экспорта технологий подхватили как производители дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так и производители бронированных автомобилей и минометов.

В комментарии РБК-Украина исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины" (которая объединяет частных производителей БПЛА и РЭБ) Екатерина Михалко сказала, что такое решение дает "зеленый" свет для сотрудничества украинских компаний с партнерами, в первую очередь, в странах ЕС. Она добавила, что многие европейские страны заинтересованы не просто предоставлять Украине финансирование для покупки оружия, но и готовы локализовать соответствующее производство на своей территории.

"Не все страны готовы давать нам деньги. Некоторые хотят локализовать производство у себя или хотят партнерство, и их можно понять", - сказала она, добавив, что наиболее заинтересованными являются страны, которые имеют общую границу с Россией.

Подробная законодательная рамка экспорта военных технологий на сегодня еще разрабатывается. В "Технологических силах Украины" сказали, что наиболее желательный вариант для бизнеса - это создание совместных предприятий с компаниями на территории ЕС. Такая форма позволит обеспечить обмен технологиями, ведь украинским партнерам также нужны европейские технологии и опыт работы в их правовом поле. Партнерство значительно ускорит сертификацию продукции и запуск ее производства в странах Европы.

Фото: Наиболее вероятным направлением экспорта украинского оружия станут страны ЕС (Getty Images)

В ассоциации считают, что в перечень стран, которые могут получить право на покупку украинских технологий, должны входить страны-подписанты соглашений по безопасности. "Они являются нашими безусловными партнерами. Это не только страны Запада, туда, например, входит Япония. Пул стран шире, но приоритет должен быть на ЕС, потому что мы стремимся вступить в ЕС", - сказала руководитель ассоциации.

Екатерина Михалко добавила, что на сегодня готовится ряд законодательных изменений (уже есть пакет зарегистрированных законопроектов), которые должны создать условия для экспорта технологий и продукции ОПК.

Аргументы в пользу экспорта

Оснований для открытия оборонного экспорта более чем достаточно. Во-первых, украинское оружие было испытано в условиях реальной и современной войны, что делает его очень ценным для стран-покупателей. Как сказал в комментарии РБК-Украина исполнительный директор "Украинского совета оружейников" Игорь Федирко, наша продукция имеет лейбл battle-proven (англ. испытана на поле боя), что на любых выставках и бизнес-встречах вызывает особое внимание. По его словам, продукцией украинского ОПК уже заинтересовались более ста компаний из 25 стран мира.

Комментируя заявление Зеленского, он сказал, что речь не идет об экспорте технологий в прямом смысле. "Это скорее экспорт производственных мощностей, то есть передача технологий сборки, без детальной передачи полной технологической документации или ключевых ноу-хау. Технология, как она работает в комплексе, остается в распоряжении украинских инженеров", - высказал свое видение Игорь Федирко.

Фото: Украинское оружие имеет значительное преимущество, потому что оно испытано реальными боевыми условиями. Пример САУ "Богдана" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Генеральный директор частной компании "Украинская бронетехника", которая в частности производит бронеавтомобили и минометы, Владислав Бельбас сказал, что Украина имеет уникальный опыт использования самого разнообразного оружия. "Украина фактически переписывает историю, разрушает военные доктрины и пишет новые правила современной войны. И поэтому мы, наша армия и наша "оборонка" - бесценный источник информации для мира, который много лет разрабатывал оружие для парадов и складов", - прокомментировал РБК-Украина Бельбас.

Важным аргументом в пользу открытия возможности продажи оружия за границу является ограниченность государственного бюджета, то есть государство может выкупить лишь часть от того объема, который может производить отечественный ОПК.

Согласно исследованию "Технологических сил Украины", в 2024 году 63% мощностей оборонных предприятий были не загружены. Если бы наши предприятия имели возможность продать эту продукцию за границу, они бы получили дополнительные средства на проведение исследований, внедрение новых разработок и дальнейшее масштабирование производства.

"Экспорт вооружения существенно усилит финансовую устойчивость украинских производителей. Цена нашей продукции за рубежом существенно выше, поэтому производители получат дополнительный ресурс для масштабирования производства, развития R&D (англ. Research and Development - исследования и развитие - ред.), расширения технологической базы и создания новых направлений", - прокомментировал РБК-Украина Игорь Федирко.

В частной компании Ukrspecsystems, которая производит беспилотники и вспомогательное оборудование, сказали, что иностранцы наиболее заинтересованы в украинских разведывательных и ударных дронах. Эта техника является достаточно легкой для освоения и способна функционировать в крупных армейских системах. "Это и разведка, и целеуказание, и корректировка артиллерии, и боевые миссии и т.д.", - добавили в компании.

Фото: Топовые позиции украинского оборонного экспорта обещают занять БПЛА (Getty Images)

В пользу экспорта также свидетельствует постоянная угроза для производственных мощностей в Украине от ударов с воздуха. С ростом количества российских беспилотников этот аргумент только усиливается. "В свете обстрелов территории Украины, важно иметь резервные мощности, чтобы уменьшить риски безопасности", - пояснила Екатерина Михалко.

Она добавила, что развертывание совместных предприятий украинскими и европейскими оборонными компаниями соответствует политическому курсу на интеграцию нашей страны в ЕС.

С началом полномасштабного вторжения Украина прекратила поставки оружия на международный рынок. По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в 2017-2021 годах Украина входила в 15 крупнейших экспортеров оружия. С началом войны, наша страна вынужденно стала крупнейшим импортером военной продукции в мире. Контролируемый экспорт даст возможность постепенно восстановить позиции Украины как производителя на международном рынке оружия.

Первоочередность обеспечения армии

По словам Екатерины Михалко, открытие экспорта положительно повлияет на обеспечение оружием Сил обороны, поскольку defense-сектор получит больше финансового ресурса, сможет масштабировать производство и снизить себестоимость единицы продукции. "За те же средства компания сможет продавать государству больше продукции", - сказала Михалко.

Государственная служба экспортного контроля имеет все рычаги для мониторинга выполнения договоров производителя с государством, чтобы не допустить ситуации, когда компания не будет выполнять госзаказ, а будет сосредоточена на экспорте. "Речь не идет о том, что все сдадут и продадут. Речь идет о том, что это будет контролируемый процесс технологического обмена между Украиной и ЕС", - отметила Екатерина Михалко.

Владислав Бельбас добавил, что согласно нынешнему законодательству (когда экспорта нет), производитель, который хочет что-то продать наружу, сначала должен обратиться с запросами ко всем внутренним покупателям (ВСУ, СБУ, Нацгвардия и т.д.), получить от них подтверждение об отсутствии потребности и только тогда ему могут предоставить разрешение на экспорт.

Однако определенные предостережения и риски по экспорту имеют место. По словам Игоря Федирко, ключевым вызовом является обеспечение того, чтобы украинские технологии не попали в руки врага. Надо минимизировать возможность получения Россией ноу-хау нашего ОПК через третьи руки. Также стоит учесть, что цены на одну и ту же продукцию на западном рынке будут выше, чем в контрактах с Минобороны. Этот фактор, считают в "Украинском совете оружейников", может стимулировать производителей больше обращать внимание на западные рынки.

"Это требует государственного урегулирования и четкого определения государственного заказа, чтобы обеспечить баланс между внутренними потребностями и экспортом", - сказал Игорь Федирко.

В компании Ukrspecsystems обратили внимание на необходимость защиты прав интеллектуальной собственности украинских производителей и создании четкой, прозрачной системы выдачи разрешений на экспорт.

Фото: Важно обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на украинскую продукцию. Пример БПЛА Shark компании Ukrspecsystems (Виталий Носач, РБК-Украина)

При запуске экспортных операций важно учесть риск того, что наши партнеры могут сказать, что Украина просит помощи, а сама пытается продавать оружие. По словам главы Всеукраинского объединения организаций работодателей авиационной, космической, ракетно-космической, судостроительной и других научных отраслей ОПК Федерации работодателей Игоря Фоменко, это надо учесть и поручить Министерству иностранных дел сформировать и донести до партнеров позицию Украины: экспортироваться будет только избыточная продукция, которую не может выкупить государство или оружие, которое уже не используется на фронте.

Экспорт готовой продукции

Открытие экспорта военных технологий - это лишь первый шаг, ведь Украина заинтересована в продаже изделий с высокой добавленной стоимостью.

"Приветствуя решение президента об экспорте технологий, мы говорим: а давайте все-таки мы вернемся к контролируемому открытию экспорта вооружений", - сказал в комментарии РБК-Украина глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. Он добавил, что продажа готовой продукции увеличит уровень загрузки ОПК.

Уже обсуждались три возможные модели такого экспорта. Речь шла об индивидуальном согласовании каждого контракта Государственной службой экспортного контроля (действующая модель), разрешение экспортировать до 50% от объема контракта для Сил обороны и применение экспортной пошлины в размере 20%, которая будет перечисляться в бюджет.

Компания Ukrspecsystems поддерживает возможность продажи за границу до 50% от объема контрактов, заключенных с Силами обороны. "Это компромиссное и здоровое решение. Оно гарантирует, что внутренние потребности остаются в приоритете, создает понятную формулу для производителей и позволяет получить иностранные контракты", - сказали РБК-Украина в компании.

Зато новая пошлина усиливает налогообложение и риски тенизации, а нынешний формат согласования каждого контракта "имеет много переменных, которые могут превратить каждый кейс в рулетку".

Релокация оборонных компаний за границу

Поскольку вопрос экспорта поднимается уже давно и пока еще не решен, многие компании приняли решение самостоятельно двигаться в Европу. Согласно опросу "Технологических сил Украины", который был проведен в августе 2024 года, 85% производителей сектора ОПК либо думали, либо уже осуществили релокацию за границу, то есть открыли там свои представительства или развернули производство.

Например, компания Ukrspecsystems еще в 2022 году открыла офис в Польше и наладила там производство многоцелевого беспилотника PD-2. Такой шаг уменьшил риски атак и сделал компанию более понятной для сотрудничества с европейскими партнерами. Хотя сертификация военной продукции в ЕС - достаточно сложное дело, на европейском рынке есть партнеры, которые готовы способствовать получению необходимых разрешений. Открытие бизнеса в Европе открывает широкие возможности для украинского производителя.

"Это и интеграция наших компонентов в системы европейских производителей, и контрактное производство, и совместные разработки", - прокомментировали РБК-Украина в Ukrspecsystems.

Фото: В отсутствие возможности экспорта, некоторые компании осуществили релокацию своего производства за границу (Getty Images)

По мнению Игоря Фоменко, стоит различать кратко- и долгосрочную релокацию украинских оборонных предприятий. "Краткосрочная релокация - это возможность привлечь дополнительные средства для изготовления вооружения, в том числе для Сил обороны. В целом, это не плохая история", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Если релокация имеет долгосрочный характер, Украина теряет контроль над предприятиями, технологиями, выезжают специалисты. По словам Игоря Фоменко, разрешение на экспорт должно снизить вероятность такого сценария.

Экспорт оружия Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия не остановила экспорт оружия, хотя и существенно потеряла позиции на международном рынке. Согласно отчету Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в 2020-2024 годах Россия заняла третье место в мире по экспорту оружия, ее доля на мировом рынке составила 7,8% (первое место занимают США, второе - Франция). По сравнению с 2015-2019 годами, доля страны-агрессора уменьшилась в 2,7 раза, однако российское оружие продолжают покупать страны Азии, Океании, Африки, Ближнего Востока, а также Беларусь, Армения и Сербия.

Из официального Telegram-канала российской госкомпании "Рособоронэкспорт", можно узнать, что ее представители посещают выставки в таких странах как Перу, Вьетнам, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 году портфель контрактов на продажу оружия Россией составлял 55 млрд долларов. "Даже если они приврали, это достаточно много. Публично, они декларируют, что экспорт продолжается, у них работает международное сотрудничество", - прокомментировала изданию Екатерина Михалко.

Направлением украинского экспорта оружия должен стать западный мир. В "черный список" попадут партнеры России. Однако, по словам Михалко, есть ряд стран, где может возникнуть конкуренция между украинскими и российскими разработками. Это могут быть страны Ближнего Востока, которые по данным SIPRI, входят в число крупнейших импортеров оружия в мире.

На сегодня перед государством стоит задача разработать прозрачную и понятную модель экспорта военных технологий. Эта модель должна обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности украинских производителей и способствовать расширению возможностей их бизнеса. Перед дипломатическим корпусом стоит задача - объяснить многим внешним стейкхолдерам, почему Украина продолжает нуждаться в деньгах и оружии, даже в условиях открытия оборонного экспорта.