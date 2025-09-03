В Україні запускають режим Defence City: які пільги отримають підприємства ОПК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передбачає створення унікального правового режиму Defence City.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради України у Telegram.

Про який закон ідеться і чим він важливий

Громадянам розповіли, що в середу, 3 вересня, повернуто до ВРУ з підписом від президента було закон №4577-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки підприємств ОПК.

Уточнюється, що документ передбачає створення унікального правового режиму Defence City для підприємств, які виробляють:

озброєння;

боєприпаси;

військову техніку;

спеціальну техніку.

Йдеться про:

систему податкових пільг (звільнення від податку на прибуток, землю, нерухомість та екоподатку до 2036 року);

спрощення митних процедур та експортного контролю;

додатковий захист інформації про виробників;

державну підтримку у разі релокації підприємств.

Очікується, що умови такого режиму мають стимулювати подальше зростання оборонної промисловості (яка від початку повномасштабного вторгнення РФ вже зросла у 35 разів).

Що саме зміниться для підприємств ОПК в Україні

Міністр оборони Денис Шмигаль нагадав, що розвинена українська оборонна індустрія - одна з гарантій нашої безпеки.

"Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City", - підтвердив він.

Урядовець пояснив, що Defence City - спеціальний правовий режим, який надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки:

звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);

звільнення від екологічного податку;

спрощення митних процедур;

спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;

особливості релокації та реалізація заходів із підвищення захисту виробничих потужностей - підтримуються державою.

Згідно з інформацією Шмигаля, відкрито долучитися до Defence City зможуть виробники ОПК, які:

мають стратегічне значення для обороноздатності держави;

відповідають вимогам прозорості.

"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя - наша розумна сила", - підсумував міністр.

