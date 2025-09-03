В Україні запускають режим Defence City: які пільги отримають підприємства ОПК
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передбачає створення унікального правового режиму Defence City.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради України у Telegram.
Про який закон ідеться і чим він важливий
Громадянам розповіли, що в середу, 3 вересня, повернуто до ВРУ з підписом від президента було закон №4577-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки підприємств ОПК.
Уточнюється, що документ передбачає створення унікального правового режиму Defence City для підприємств, які виробляють:
- озброєння;
- боєприпаси;
- військову техніку;
- спеціальну техніку.
Йдеться про:
- систему податкових пільг (звільнення від податку на прибуток, землю, нерухомість та екоподатку до 2036 року);
- спрощення митних процедур та експортного контролю;
- додатковий захист інформації про виробників;
- державну підтримку у разі релокації підприємств.
Очікується, що умови такого режиму мають стимулювати подальше зростання оборонної промисловості (яка від початку повномасштабного вторгнення РФ вже зросла у 35 разів).
Публікація ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)
Що саме зміниться для підприємств ОПК в Україні
Міністр оборони Денис Шмигаль нагадав, що розвинена українська оборонна індустрія - одна з гарантій нашої безпеки.
"Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City", - підтвердив він.
Урядовець пояснив, що Defence City - спеціальний правовий режим, який надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки:
- звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
- звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);
- звільнення від екологічного податку;
- спрощення митних процедур;
- спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
- особливості релокації та реалізація заходів із підвищення захисту виробничих потужностей - підтримуються державою.
Згідно з інформацією Шмигаля, відкрито долучитися до Defence City зможуть виробники ОПК, які:
- мають стратегічне значення для обороноздатності держави;
- відповідають вимогам прозорості.
"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя - наша розумна сила", - підсумував міністр.
Публікація Шмигаля (скриншот: facebook.com/dshmyhal)
