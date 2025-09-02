Маркетплейс для фронта: как военные сами заказывают дроны и быстро их получают
За первый месяц работы через IТ-систему DOT-Chain Defence от Государственного оператора тыла на передовую было поставлено 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства оборонных закупок (АОЗ).
Чем полезна IТ-система DOT-Chain Defence
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что маркетплейс оружия DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую закупать различные типы БпЛА.
Так, за первый месяц работы через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передовую было поставлено уже 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.
"Сейчас к проекту привлечены 12 бригад на Донецком, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. Работаем над масштабированием и развитием маркетплейса", - поделился глава МОУ.
Он также обозначил "конкретную цель" - создать платформу, которая поможет украинским защитникам получать все необходимое вовремя и в достаточном количестве.
Уточняется, что ІТ-система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина.
Однако вместо телефонов или бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства Агентства оборонных закупок.
По словам директора АОЗ Арсена Жумадилова, DOT-Chain Defence - это прорыв в обеспечении войска.
"Результаты пилота подтверждают результативность системы. Мы получили много отзывов от военных об эффективности закупок через маркетплейс, ведь они сами выбирают дроны под конкретные задачи и получают их не за месяцы, а за считанные дни", - рассказал эксперт.
Он добавил, что система имеет большой потенциал:
- развиваться;
- охватывать новые направления обеспечения.
"Формируя современный подход, который дополняет имеющиеся механизмы снабжения", - отметил Жумадилов.
Основные результаты работы DOT-Chain Defence
С момента первого заказа 31 июля ІТ-система DOT-Chain Defence продемонстрировала следующие результаты:
- цикл обеспечения сократился более чем в пять раз (от нескольких месяцев до считанных недель);
- средний срок доставки составляет до двух недель (а рекордный результат - всего 5 дней с момента заказа до получения на передовой);
- существует возможность выбора - военные выбирают именно те дроны, которые им нужны (сейчас в системе доступна 151 модель дронов);
- активно привлекаются производители беспилотных систем - на маркетплейсе уже доступны средства от 25 компаний (в частности AIR SKYLINE, Escadrone, Gurzuf Defence, Hunter, Lucky Strike, Nebo Peremogy, Quantum-Systems, SKYRIPER, TAF Drones, VAMPIRE, Vyriy Drone, Warbirds, "Генерал Черешня", "Гриф", ООО "ВІК "ДЕВІРО", ООО "ЄДРОН", ООО "Реактивні дрони", ООО "Скай Тактік", ООО "УКРСПЕЦСИСТЕМС");
- происходит расширение номенклатуры - кроме FPV-дронов, в систему добавлены дроны-бомбардировщики, в том числе тяжелые (самая быстрая доставка этого типа беспилотников составила 12 дней);
- растут объемы - в целом военные уже заказали более 11 тыс. дронов на 397 млн гривен.
Отмечается, что для дальнейшего совершенствования DOT-Chain Defence команда АОЗ и ДОТ провела три поездки в зону боевых действий, где вживую пообщалась с военными о работе маркетплейса оружия
"В ответ на их запросы мы уже работаем над масштабированием системы для привлечения новых бригад и расширения линейки доступной техники: другие типы беспилотников, средства РЭБ/РЭР, наземные роботизированные комплексы и сбросы", - подытожили в АОЗ.
