Миллионы FPV-дронов для ВСУ? Как меняется система закупок в Украине
С начала 2025 года Агентство оборонных закупок (АОЗ) поставило для нужд Вооруженных сил Украины уже более 1 миллиона FPV-дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АОЗ.
Один из приоритетов Минобороны Украины
Украинцам рассказали, что с января по июль текущего года Агентство оборонных закупок поставило для нужд ВСУ более миллиона FPV-дронов. При этом в целом на 2025 год АОЗ законтрактовало уже более 2 миллионов.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что в приоритете - развитие наиболее эффективных механизмов обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками.
"Работаем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач", - добавил он.
Дополнительные инструменты для поставки дронов
По словам директора "Агентства оборонных закупок" Минобороны Украины Арсена Жумадилова, передача миллиона FPV-дронов - важный этап, но не финальный.
"Мы держим фокус на еще больших объемах. Мы запустили дополнительные инструменты для массовой поставки БпЛА. Это рамочные соглашения в системе Prozorro и DOT-Chain Defence", - поделился специалист.
Он отметил, что последний позволяет подразделениям самостоятельно выбирать нужные дроны.
"Работаем, чтобы Вооруженные силы получали качественные необходимые БпЛА за счет государственного бюджета", - добавил Жумадилов.
Как "работают" новые подходы к закупкам
Итак, для обеспечения дальнейшего роста объемов поставок АОЗ запустила новые подходы к закупкам. Среди них:
- рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик (ТТХ);
- маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
"Рамочные соглашения позволяют контрактовать производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов требованиям ТТХ. Это позволяет привлечь широкий круг производителей к процессу закупок, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro", - объяснили украинцам.
Между тем ИТ-система DOT-Chain Defence предоставляет возможность военным самостоятельно выбирать БПЛА, как в маркетплейсе.
"Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Сейчас цифровая платформа работает в режиме пилота, где 12 боевых бригад заказывают сами те беспилотники, которые им действительно нужны", - подытожили в пресс-службе АОЗ.