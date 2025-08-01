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Миллионы FPV-дронов для ВСУ? Как меняется система закупок в Украине

Пятница 01 августа 2025 15:46
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Миллионы FPV-дронов для ВСУ? Как меняется система закупок в Украине Агентство оборонных закупок передало ВСУ уже миллион FPV-дронов (фото: dpa.mod.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

С начала 2025 года Агентство оборонных закупок (АОЗ) поставило для нужд Вооруженных сил Украины уже более 1 миллиона FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

Один из приоритетов Минобороны Украины

Украинцам рассказали, что с января по июль текущего года Агентство оборонных закупок поставило для нужд ВСУ более миллиона FPV-дронов. При этом в целом на 2025 год АОЗ законтрактовало уже более 2 миллионов.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что в приоритете - развитие наиболее эффективных механизмов обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками.

"Работаем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач", - добавил он.

Дополнительные инструменты для поставки дронов

По словам директора "Агентства оборонных закупок" Минобороны Украины Арсена Жумадилова, передача миллиона FPV-дронов - важный этап, но не финальный.

"Мы держим фокус на еще больших объемах. Мы запустили дополнительные инструменты для массовой поставки БпЛА. Это рамочные соглашения в системе Prozorro и DOT-Chain Defence", - поделился специалист.

Он отметил, что последний позволяет подразделениям самостоятельно выбирать нужные дроны.

"Работаем, чтобы Вооруженные силы получали качественные необходимые БпЛА за счет государственного бюджета", - добавил Жумадилов.

Как "работают" новые подходы к закупкам

Итак, для обеспечения дальнейшего роста объемов поставок АОЗ запустила новые подходы к закупкам. Среди них:

  • рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик (ТТХ);
  • маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

"Рамочные соглашения позволяют контрактовать производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов требованиям ТТХ. Это позволяет привлечь широкий круг производителей к процессу закупок, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro", - объяснили украинцам.

Между тем ИТ-система DOT-Chain Defence предоставляет возможность военным самостоятельно выбирать БПЛА, как в маркетплейсе.

"Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Сейчас цифровая платформа работает в режиме пилота, где 12 боевых бригад заказывают сами те беспилотники, которые им действительно нужны", - подытожили в пресс-службе АОЗ.

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