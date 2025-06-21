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Зеленский назвал страны, где запустят производство оружия для Украины

Суббота 21 июня 2025 16:00
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Зеленский назвал страны, где запустят производство оружия для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина ведет переговоры по запуску оборонного производства для нашей страны за рубежом. С рядом европейских стран уже есть договоренности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его разговор с журналистами 20 июня.

"Дания - номер один. Есть позитивные договоренности с Норвегией, с Германией и после последней моей встречи в Канаде, наверное, с Британией. Есть сигнал от Литвы, они очень хотят. Здесь еще важно, что мы говорим с частным сектором", - рассказал глава государства.

Зеленский проинформировал, что в этом году Украина нашла в ОПК 43 млрд долларов. В частности, это деньги, которые поступают на поддержку поддержку и финансирование украинского ОПК.

"На следующий год, в принципе, есть такой сигнал нашим партнерам, мы хотим попробовать выйти на 0,25% от ВВП той или иной страны партнера на поддержку безопасности, поддержку ОПК Украины. А это значит, в принципе, и поддержка европейцев", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что Украина является частью безопасности Европы. Поэтому украинская сторона хочет, чтобы на наш оборонно-промышленный комплекс, на внутреннее производство - выделяли 0,25% от ВВП того или иного государства-партнера.

Производство оружия

Напомним, неделю назад Зеленский заявил, что сегодня Украина имееет возможность производить орудие на сумму около 30 млрд долларов в год. При этом отметил, что производственная мощность используется лишь на 60%.

Также президент вчера рассказал, что украинские оборонные предприятия уже наращивают объемы производства дронов-перехватчиков.

"Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий - а соответственно, видов дронов - дают результаты", - сообщил Зеленский.

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