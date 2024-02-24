Украина и Дания подписали соглашение о безопасности, а ВСУ сбили российский А-50: новости за 23 февраля

Вчера, 23 февраля, Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Также украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50.

Война России против Украины: последние новости

Российские войска активизировались на Марьинском направлении. В частности, за минувшие сутки на этом участке фронта произошло 43 боевых столкновений при 61 штурме по всему Таврическому направлению.

Россия формирует новый корпус добровольцев, в который войдут бывшие "вагнеровцы". Они уже действуют в районе Авдеевки Донецкой области.

Украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян возле Ивановского (Донецкая область) и поразили состав боеприпасов противника.

Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина подписала с Данией безопасное соглашение. Это первая страна за пределами G7, предоставившая гарантии безопасности Украине.

Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

Отмечается, что в 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины в 2023-2028 годах выделил 8,5 млрд евро.

Также Дания обязуется поддерживать коалицию по F-16, в частности предоставить самолеты, боеприпасы, тренажеры, а также поддерживать долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

Срок действия соглашения - десять лет, как и других соглашений, которые уже заключила Украина.

Полный текст соглашения Украины и Дании - по ссылке.

ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский самолет А-50

Украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля.

Источники РБК-Украина сообщили, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины.

А в украинской разведке показали последний маршрут уничтоженного российского самолета.

РБК-Украина собрала фото и видео с предполагаемого места падения российского А-50.

Шмыгаль с группой министров прибыли на границу, но польская сторона проигнорировала

Украинская правительственная делегация вчера, 22 февраля, прибыла на границу для переговоров по блокаде фермеров, однако коллеги из Польши проигнорировали встречу.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе, как равные партнеры и союзники. Поэтому представители правительства прибыли на границу, а именно:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

вице-премьер-министр Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков; министр внутренних дел Игорь Клименко;

министр агропромышленного комплекса Николай Сольский;

заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис;

заместитель министра экономики Тарас Качка;

заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач;

глава Государственной пограничной службы генерал Сергей Дейнеко;

руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", - сообщил Шмыгаль.

США ввели масштабный пакет санкций против России

Соединенные Штаты ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

Полный список санкций - в материале РБК-Украина.

ЕС принял 13-й пакет санкций против России

Европейский союз 23 февраля хвалил 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

Совет ЕС принял введение ограничительных мер по еще 106 физическим и 88 юридическим лицам, ответственным за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Новые списки, согласованные сегодня, нацелены, прежде всего, на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинцев, в том числе детей.

Также Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Кроме того, вчерашнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые способствуют технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности за счет добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Канада ввела новые санкции против РФ

Канада вчера, 23 февраля, ввела новые санкции против России. Под ограничение попали ряд оборонных заводов, морской порт и помощник диктатора Владимира Путина.

В частности, Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц. Эти санкции сосредоточены на отраслях, которые влияют на способность российского правительства продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.

Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую армию посредством финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц - помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.

Большинство попавших под санкции предприятий являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.

Кто конкретно попал под ограничения - в нашем материале.