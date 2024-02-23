Уничтожение А-50: в ГУР показали последний маршрут российского самолета

Украинские защитники сегодня, 23 февраля, уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он начал терять высоту вблизи города Ейск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram .

В разведке отметили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.

В ГУР также показали фото последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.

Фото: последний маршрут российского А-50 (t.me/DIUkraine)

"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск (в Краснодарском крае РФ - ред.)", - уточнили в военной разведке.

Что известно об А-50У

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации.

"Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы", - сказано в сообщении.

Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.

Напомним, сегодня, 23 февраля, источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это - второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

Позже информацию о сбитии самолета подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Более детально о том, в чем состоит уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.