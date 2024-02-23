Оккупанты активизировались на Марьинском направлении

Российские войска активизировались на Марьинском направлении. В частности, за сутки на этом участке фронта произошло 43 боестолкновений при 61 штурме на всем Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Если по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" противник за минувшие сутки совершил 61 штурмовое действие, то только на Марьинское направление пришлись 43 боестокновения. Благодарю за устойчивость наши подразделения, которые держат линию обороны", - написал он.

В общей сложности, по словам генерала, россияне нанесли 38 авиаударов (почти все - в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела позиций ВСУ.

"В частности, снова совершили 5 сбросов из БПЛА гранат с ядовитым веществом", - констатировал Тарнавский.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери агрессора в живой силе за вчера составляют 503 человека, в вооружении и военной технике - 25 единиц, не считая БпЛА. Это 9 боевых бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобилей и 1 единица спецтехники.

Также нейтрализовано или сбито 261 БпЛА разных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

"Еще 5 окупантов были захвачены в плен на Авдеевском направлении", - отметил командующий.

Ситуация на фронте

По данным NYT, россияне продолжили свое наступление после "захвата" Авдеевки в Донецкой области. Сейчас наступление оккупантов разделилось на пять основных направлений, а а положение является самым опасным с начала войны. В частности, Марьинка является одной из самых горячих точек на фронте. Враг активно атакует с помощью авиации.