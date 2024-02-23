"Баян" долетался. Воздушные силы подтвердили уничтожение самолета А-50

Российский самолет А-50 с позывным "Баян" был уничтожен Силами обороны Украины в пятницу, 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука .

"Баян, ты где?" А-50 с позывным "Баян" долетался!", - написал командующий.

Также Олещук решил поздравить оккупантов "С Днем защитника отечества".

Он поблагодарил Главное управление разведки МОУ и всех, кто обеспечил результат.

Информация от россиян

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш".

Позже оперативный штаб региона заявил, что якобы два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края. Однако украинская сторона информацию о втором объекте не подтверждала.

Ранее источники РБК-Украина в Силах обороны Украины сообщали, что украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50.

Кроме того, один из источников в разговоре с РБК-Украина уточнил, что самолет был сбит в районе российского Ейска.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ 14 января

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбития российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

Подробнее о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.