Уже второй. ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский А-50
Украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.
Источники издания сообщают, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР. Уровень повреждения уточняется.
"Шансы на сохранение самолета минимальны", – сообщили источники.
Пользователи соцсетей начали распространять видео с горящим самолетом и моментом его сбивания в небе. На кадрах видно, как самолет выпускает тепловые ловушки, которые должны сбить с курса ракеты. Вероятно одна из ракет попала в такую ловушку, другая же - попала по самолету. За этим было слышно и видно взрыв в воздухе.
На еще одном видео показано уже, что самолет упал на землю и горит. Голос за кадром говорит, что они находятся в поселке Трудовая Армения, что в Краснодарском крае РФ.
Стоит напомнить, что у России было всего 9 таких самолетов, но не все из них боеспособны. Самолет А-50 - это самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.
Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ 14 января
РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.
Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.
Подробнее о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.
Ликвидация А-50 в Беларуси
Напомним, 26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы.
Позже появилась информация, что на аэродром была совершена атака, целью которой стал российский разведывательный самолет А-50.
Позже белорусские партизаны заявили о причастности к диверсии.
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