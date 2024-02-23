ВСУ уничтожили А-50: видео с места падения российского самолета

Первые сообщения об уничтожении самолета А-50 начали появляться в социальных сетях около 19:30 по киевскому времени.

Позже эту информацию подтвердили источники РБК-Украина в Силах обороны. Стало известно, что ГУР вместе с Воздушными силами сбили самолет россиян над акваторией Азовского моря.

Тогда же и появилось видео, как, вероятно, А-50, пытается с помощью тепловых ловушек сбить с курса ракеты. На кадрах видно, что одна из ракет попала в такую ловушку, а уж другая – в сам самолет.

Впоследствии информацию о ликвидации А-50 подтвердил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

А уже на другом видео, которое, по словам автора, снято было в поселке Трудовая Армения, что в Краснодарском крае РФ, видно как самолет упал на земле и пылает. В это время российские пропагандистские СМИ начали заявлять о якобы падении в том районе неизвестного беспилотника, приведшего к возгоранию камыша на водоеме.

Однако судя по видео, пожар был настолько сильным, что мог задеть и жилые дома поселка. О пострадавших среди местных – не сообщалось. Параллельно с этим россияне заявили, что сбит был не один, а два беспилотника, именно поэтому пожар имеет такой масштаб.

Уже через несколько часов Telegram-каналами начало распространяться еще одно видео. На нем якобы обломки российского А-50, а снято видео в соседнем с Трудовой Арменией поселке – Борец Труда. Автор видео за кадром говорит о том, что обломок – это крыло самолета, который был недавно сбит над регионом.

На кадрах действительно видны обломки воздушного судна и даже маркировка. Голос за кадром указывает на места вероятного попадания по самолету и повреждения.

Россияне заявили, что пожар на месте крушения был ликвидирован и опровергли свое же заявление о том, что якобы были сбиты два беспилотника. При этом на месте происшествия было задействовано 40 спасателей и 14 единиц спецтехники. Площадь пожара по их заявлениям сначала была 250 квадратных метров, а в конце увеличилась до 2 500 квадратных метров.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ 14 января

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

Подробнее о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

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