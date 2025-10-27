Украина вернула из оккупации еще 17 детей: в ОП раскрыли детали

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 17 детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, среди спасенных - 17-летний парень, которого оккупанты принудительно отправили в военный лагерь. Окопы, строевые учения, оружие, дроны - все под контролем российских военных и без согласия родителей.

Другого 17-летнего юношу задержали во время обыска дома: забрали технику, допрашивали через родных в ВСУ, а потом еще не раз приходили и угрожали его семье.

7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома, потому что оккупационные власти готовили его к "изъятию".

12-летняя девочка и ее 9-летний брат ежедневно сталкивались с травлей в школе, где слышали, что их "надо убить, потому что они украинцы".

"Сегодня все эти дети наконец дома - в безопасности, в свободной Украине. Они получают помощь, восстанавливают документы и возвращаются к мирной жизни", - отметил глава ОП.

Он поблагодарил команды Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии против Украины, а также всех партнеров, которые помогают возвращать украинских детей.