Украина вернула из оккупации еще 17 детей: в ОП раскрыли детали
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 17 детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, среди спасенных - 17-летний парень, которого оккупанты принудительно отправили в военный лагерь. Окопы, строевые учения, оружие, дроны - все под контролем российских военных и без согласия родителей.
Другого 17-летнего юношу задержали во время обыска дома: забрали технику, допрашивали через родных в ВСУ, а потом еще не раз приходили и угрожали его семье.
7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома, потому что оккупационные власти готовили его к "изъятию".
12-летняя девочка и ее 9-летний брат ежедневно сталкивались с травлей в школе, где слышали, что их "надо убить, потому что они украинцы".
"Сегодня все эти дети наконец дома - в безопасности, в свободной Украине. Они получают помощь, восстанавливают документы и возвращаются к мирной жизни", - отметил глава ОП.
Он поблагодарил команды Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии против Украины, а также всех партнеров, которые помогают возвращать украинских детей.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
Также двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.