Україна повернула з окупації ще 17 дітей: в ОП розкрили деталі
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 17 дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, серед врятованих - 17-річний хлопець, якого окупанти примусово відправили до військового табору. Окопи, стройові навчання, зброя, дрони - усе під контролем російських військових і без згоди батьків.
Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині.
7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення".
12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці".
"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома - у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя", - зазначив глава ОП.
Він подякував командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії проти України, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.
Також двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.