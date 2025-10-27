ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна повернула з окупації ще 17 дітей: в ОП розкрили деталі

Понеділок 27 жовтня 2025 19:44
UA EN RU
Україна повернула з окупації ще 17 дітей: в ОП розкрили деталі Фото: Україна повернула з окупації ще 17 дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 17 дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, серед врятованих - 17-річний хлопець, якого окупанти примусово відправили до військового табору. Окопи, стройові навчання, зброя, дрони - усе під контролем російських військових і без згоди батьків.

Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині.

7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення".

12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці".

"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома - у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя", - зазначив глава ОП.

Він подякував командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії проти України, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Також двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні Діти
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію