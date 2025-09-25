Украина вернула из оккупации еще 17 детей: в ОП раскрыли детали

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 17 детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 17 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.
По его словам, 17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов - без присутствия родителей или любых законных представителей. Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции.
16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучение по оккупационной программе.
15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами, а затем оккупационные власти поставили их перед выбором: либо дети идут в российскую школу, либо семья вынуждена покинуть дом.
"Сегодня все дети уже в безопасности: они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine и всем нашим партнерам за помощь в спасении детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей домой", - отметил глава ОП.
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
К тому же на днях первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Главной темой обсуждений стала защита украинских детей.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.