Украина вернула из оккупации еще 17 детей: в ОП раскрыли детали

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 17 украинских детей и подростков с временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.

По его словам, 17-летнего парня среди ночи российские военные забрали на многочасовой допрос под прицелами автоматов - без присутствия родителей или любых законных представителей. Ему угрожали и запугивали из-за его проукраинской позиции.

16-летней девушке угрожали отобрать ее у матери за отказ от российских документов и обучение по оккупационной программе.

15-летний парень и его 13-летняя сестра чудом выжили после обстрела кассетными боеприпасами, а затем оккупационные власти поставили их перед выбором: либо дети идут в российскую школу, либо семья вынуждена покинуть дом.

"Сегодня все дети уже в безопасности: они получают психологическую поддержку и могут начать новую жизнь в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine и всем нашим партнерам за помощь в спасении детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей домой", - отметил глава ОП.