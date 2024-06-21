Украина получит Patriot от Румынии, а ЕС введет санкции против России: новости за 20 июня

Война России против Украины: последние новости

Румыния решила передать Украине систему Patriot

Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине вследствие постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в частности для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в заявлении Совета обороны.

При этом отмечается, что пожертвование будет сделано при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.

Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ

Послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.

"Послы стран ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства Бельгии в ЕС.

При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.

Украина может получить от Южной Кореи системы ПВО, - Yonhap

Южная Корея может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину и потенциально может передать Киеву системы ПВО.

Стоит отметить, что советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чан Хо Джин сообщил о планах по пересмотру позиции страны относительно поставок оружия Украине.

Причиной этого стал подписанный договор между Россией и Северной Кореей. Он предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из стран подвергнется нападению.

Представитель президента заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружений, которые могут поставляться в Украину.

"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - сказал чиновник.

Одобрили все члены Североатлантического союза. Рютте станет следующим генсеком НАТО, - Politico

Все члены Североатлантического альянса договорились, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генсеком НАТО.

Отмечается, что Венгрия и Словакия одобрили кандидатуру Рютте во вторник, а уже сегодня "зеленый свет" дала Румыния. Ее президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру и у Рютте больше не осталось конкурентов.

При этом издание отмечает, что Рютте сменит текущего генсека Йенса Столтенберга только 2 октября, и называет это критическим моментом. Ведь это произойдет за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного Альянса.

США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО, первые поставки будут летом, - Кирби

Соединенные Штаты Америки приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о "трудном, но необходимом решении" относительно переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.

Корреспондент Politico Лара Селигман добавляет, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США говорил о ракетах Patriot и NASAMS. Более того, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.

В Украине назвали ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне

Ожидается, что в решениях союзников на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будет закреплена необратимость евроатлантического курса Украины.

"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как страна, которая борется за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она также выразила благодарность тем союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей относительно интеграции Украины".

Первые предоставленные Украине F-16 будут защищать Харьков, - The Guardian

Первые самолеты F-16 предположительно прибудут в Украину летом. Ожидается, что истребители будут защищать Харьков от российских ударов.

Издание процитировало командующего военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн, который ожидает, что этим летом первые истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной.

"Примерно этим летом все выстраивается", - сказал он.

Как отмечает The Guardian, в Нидерландах началась программа обучения украинских инструкторов техническому обслуживанию самолетов. Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.

Украина месяцами ждала, чтобы начать использовать истребители, и надеется, что их внедрение изменит динамику войны, заставит Россию приостановить удары в приграничных регионах. Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, которые выпускают управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.

Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и республике Адыгея, - источники

Этой ночью, 20 июня, дроны Службы безопасности Украины (СБУ) успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.

Как отметили источники, дроны СБУ и в дальнейшем сокращают экономический, а также военный потенциал Российской Федерации для ведения войны против Украины. Этой ночью были поражены:

склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вышеупомянутых объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды российских террористов.

Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

Верховная рада Украины поддержала перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ). Законопроект №10439 был принят в целом.

За законопроект №10439 проголосовали 239 народных депутатов. Воздержались от голосования 25 парламентариев, против - один.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что принятый текст законопроекта был согласован с партнерами.

"С независимым отбором нового главы БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. С участием иностранных экспертов и украинского бизнеса", - добавил нардеп.

Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.