Украина получит Patriot от Румынии, а ЕС введет санкции против России: новости за 20 июня

Вчера, 20 июня 2024 года, Румыния решила передать Украине систему Patriot. А послы Евросоюза согласовали новые санкции против России.
РБК-Украина собрало главные новости за 20 июня.
Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.
"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине вследствие постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в частности для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в заявлении Совета обороны.
При этом отмечается, что пожертвование будет сделано при условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.
Послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России.
"Послы стран ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства Бельгии в ЕС.
При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.
Южная Корея может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину и потенциально может передать Киеву системы ПВО.
Стоит отметить, что советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чан Хо Джин сообщил о планах по пересмотру позиции страны относительно поставок оружия Украине.
Причиной этого стал подписанный договор между Россией и Северной Кореей. Он предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из стран подвергнется нападению.
Представитель президента заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружений, которые могут поставляться в Украину.
"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - сказал чиновник.
Все члены Североатлантического альянса договорились, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генсеком НАТО.
Отмечается, что Венгрия и Словакия одобрили кандидатуру Рютте во вторник, а уже сегодня "зеленый свет" дала Румыния. Ее президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру и у Рютте больше не осталось конкурентов.
При этом издание отмечает, что Рютте сменит текущего генсека Йенса Столтенберга только 2 октября, и называет это критическим моментом. Ведь это произойдет за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного Альянса.
Соединенные Штаты Америки приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о "трудном, но необходимом решении" относительно переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.
Корреспондент Politico Лара Селигман добавляет, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США говорил о ракетах Patriot и NASAMS. Более того, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.
Ожидается, что в решениях союзников на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будет закреплена необратимость евроатлантического курса Украины.
"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как страна, которая борется за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", - сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Она также выразила благодарность тем союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей относительно интеграции Украины".
Первые самолеты F-16 предположительно прибудут в Украину летом. Ожидается, что истребители будут защищать Харьков от российских ударов.
Издание процитировало командующего военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн, который ожидает, что этим летом первые истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной.
"Примерно этим летом все выстраивается", - сказал он.
Как отмечает The Guardian, в Нидерландах началась программа обучения украинских инструкторов техническому обслуживанию самолетов. Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.
Украина месяцами ждала, чтобы начать использовать истребители, и надеется, что их внедрение изменит динамику войны, заставит Россию приостановить удары в приграничных регионах. Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, которые выпускают управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.
Этой ночью, 20 июня, дроны Службы безопасности Украины (СБУ) успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.
Как отметили источники, дроны СБУ и в дальнейшем сокращают экономический, а также военный потенциал Российской Федерации для ведения войны против Украины. Этой ночью были поражены:
На вышеупомянутых объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды российских террористов.
Верховная рада Украины поддержала перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ). Законопроект №10439 был принят в целом.
За законопроект №10439 проголосовали 239 народных депутатов. Воздержались от голосования 25 парламентариев, против - один.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что принятый текст законопроекта был согласован с партнерами.
"С независимым отбором нового главы БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. С участием иностранных экспертов и украинского бизнеса", - добавил нардеп.
Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.
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