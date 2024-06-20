Первые предоставленные Украине F-16 будут защищать Харьков, - The Guardian

Первые самолеты F-16, вероятно, прибудут в Украину летом. Ожидается, что истребители будут защищать Харьков от российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание процитировало командующего военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн, который ожидает, что этим летом первые истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной.

"Приблизительно этим летом все выстраивается", - сказал он.

Как отмечает The Guardian, в Нидерландах началась программа обучения украинских инструкторов по техническому обслуживанию самолетов. Генерал отметил, что важно научить не только пилотов, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.

Украина месяцами ждала, чтобы начать использовать истребители и надеется, что их внедрение изменит динамику войны, заставит Россию приостановить удары в приграничных регионах. Эксперты считают, что украинские военные смогут использовать F-16 против российских самолетов, выпускающих управляемые авиабомбы с расстояния от 50 до 70 км.

"В последние недели Россия широко использовала КАБы против города Харьков, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия", - говорится в материале.

The Guardian напоминает, что Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ.