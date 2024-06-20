Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

Верховная рада Украины поддержала перезагрузку Бюро экономической безопасности (БЭБ). Законопроект №10439 был принят в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющим голосом при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут международные партнеры.

"С независимым отбором нового главы БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса", - добавил нардеп.

Железняк заявил, что принятый текст законопроекта был согласован с партнерами.

За законопроект №10439 проголосовали 239 народных депутатов. Воздержались от голосования 25 парламентариев, против - один.

Напомним, что в январе этого года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности. Этот закон является частью обязательств Украины в рамках программы с МВФ.

Украина должна ввести прозрачный процесс отбора руководства и сотрудников БЭБ и ужесточить требования к отборочной комиссии. Также среди требований - введение контрактной системы для работников и введение аттестации персонала.

Парламент в первом чтении принял законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности в апреле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.