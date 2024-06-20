ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния решила передать Украине систему Patriot

Четверг 20 июня 2024 14:57
UA EN RU
Румыния решила передать Украине систему Patriot Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"Ввиду значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в заявлении Совета обороны.

При этом отмечается, что пожертвование будет сделано на условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию и ее президента Клауса Йоханниса за решение предоставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot.

"Этот важный вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и важнейшие объекты инфраструктуры от российского воздушного террора. Я ценю сильное лидерство Румынии и ее принципиальную поддержку Украины", - заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что такой шаг укрепляет безопасность не только в Украине, но и во всем регионе и Европе.

"Положив конец российскому террору сейчас, Украина предотвращает потенциальную агрессию против Молдовы, Румынии, стран Балтии и всех наших соседей. Для Украины очень важно иметь необходимые инструменты для победы над российским террором сейчас, чтобы в будущем никому не пришлось столкнуться с агрессивными действиями России в более широком масштабе", - отметил он.

Patriot для Украины

В конце мая президент Румынии Клаус Йоханнес обозначил, что решение о судьбе ЗРК Patriot будет за Высшим советом национальной обороны. При этом он акцентировал внимание на том, что передача системы не должна негативно сказаться на противовоздушной обороне самой Румынии.

Премьер-министр страны Марчел Чолаку же сообщил о несогласии с этой идеей министра обороны Румынии.

Тем не менее, власти не отказались от рассмотрения возможности передачи ЗРК, так как система может быть использована для защиты и румынской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния ПВО Война России против Украины
NEWS
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины