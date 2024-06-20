Румыния решила передать Украине систему Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"Ввиду значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в заявлении Совета обороны.

При этом отмечается, что пожертвование будет сделано на условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию и ее президента Клауса Йоханниса за решение предоставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot.

"Этот важный вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и важнейшие объекты инфраструктуры от российского воздушного террора. Я ценю сильное лидерство Румынии и ее принципиальную поддержку Украины", - заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что такой шаг укрепляет безопасность не только в Украине, но и во всем регионе и Европе.

"Положив конец российскому террору сейчас, Украина предотвращает потенциальную агрессию против Молдовы, Румынии, стран Балтии и всех наших соседей. Для Украины очень важно иметь необходимые инструменты для победы над российским террором сейчас, чтобы в будущем никому не пришлось столкнуться с агрессивными действиями России в более широком масштабе", - отметил он.