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Отвечает за репрессии в Донецкой области. Сообщено о подозрении генералу Росгвардии

Четверг 20 июня 2024 13:05
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Отвечает за репрессии в Донецкой области. Сообщено о подозрении генералу Росгвардии Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Командующему так называемого "главного управления Росгвардии "ДНР" Игорю Семиляку сообщено о подозрении. Он причастен к гибели людей, а также массовым репрессиям на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что вышеупомянутое оккупационное "учреждение" было сформировано по заданию Кремля с целью проведения массированных репрессий против жителей Донецкой области, а также установления контроля над временно оккупированными территориями.

С начала 2023 года, по приказу Семиляка, его подчиненные проводят "фильтрацию" в отношении местных жителей региона. Тех, кого считали потенциальными участниками движения сопротивления, похищали и заключали в местные концлагеря, которые действуют под видом 17 "фильтрационных пунктов".

В застенках к людям применяли психологическое давление, угрозы убийства и физические пытки.

Отвечает за репрессии в Донецкой области. Сообщено о подозрении генералу Росгвардии

Фото: Игорь Семиляк, генерал Росгвардии (t.me/SBUkr)

Семиляк был назначен командующим так называемого "главного управления Росгвардии "ДНР" еще в начале 2023 года. Также в состав "филиала" вошли боевики "Вагенра" и батальона "Восток".

Для усиления репрессий также были направлены сразу три полка 116-й отдельной бригады спецназа Росгвардии. На их базе Семиляк создал подразделения полиции специального назначения - "ОМОН" и "СОБР".

Семиляку сообщено о подозрении по трем статьям:

  • ч. 3 ст. 110 - умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;
  • ч. 1 ст. 258-3 - создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации;
  • ч. 2, 3 ст. 260 - создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирование, поставке оружия, боеприпасов и военной техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители также недавно объявили о подозрении "генпродюсеру ТРК Крым" Олегу Крючкову. Последний причастен к распространению пропаганды Российской Федерации на временно оккупированных территориях.

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