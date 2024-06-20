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Партизаны разведали базу российских войск в оккупированном Луганске

Луганск, Четверг 20 июня 2024 17:47
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Партизаны разведали базу российских войск в оккупированном Луганске Фото: партизаны разведали базу российских войск в оккупированном Луганске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агент партизанского движения "АТЕШ" отследил базу российских войск во временно оккупированном Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

Агент провел наблюдение за российской военной техникой, которая привела к военной базе.

"В результате дальнейшей разведки мы установили, что эта точка принадлежит 7-й отдельной мотострелковой бригаде, в/ч 08807. Ранее InformNapalm сообщали о базе "ТрансПеле", которую РФ с 2014 года использует для парковки военной техники", - говорится в сообщении.

Координаты базы оккупантов: 48.538328, 39.354367

"Борьба продолжается. Вся вражеская инфраструктура будет ликвидирована, и мы не остановимся, пока все оккупированные территории не будут освобождены", - подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, ранее партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском в Крыму.

Также недавно агенты "АТЕШ" зафиксировали, что российские военные частично покидают временно оккупированный Мариуполь.

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