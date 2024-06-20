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В Тамбовской области атакована нефтебаза, начался масштабный пожар (видео)

Россия, Четверг 20 июня 2024 09:03
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В Тамбовской области атакована нефтебаза, начался масштабный пожар (видео) Фото: в Тамбовской области атакована нефтебаза 20 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России пожаловались на очередную атаку на нефтебазу в Тамбовской области 20 июня. Начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

"Нефтебаза загорелась рядом с селом Платоновка в Тамбовской области", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что якобы слышали звук мотора около 4:00.

"Затем последовал гулкий взрыв - люди увидели пламя и столб дыма над местной нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла", - утверждают в Telegram-канале.

Местные власти уже устпели заявить о "хлопке" и возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области.

"Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе", - рассказал губернатор области Максим Егоров.

По его словам, якобы пострадавших нет.

Атаки на нефтебазы в РФ

В России в последние несколько месяцев постоянно жалуются на атаки на НПЗ и нефтебазы, расположенные в разных регионах страны.

К примеру, 18 июня была атакована нефтебаза в городе Азов Ростовской области РФ. Начался пожар, он длится до сих пор. Позже стало известно, что атака является спецоперацией СБУ.

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