Одобрили все члены Альянса. Рютте станет следующим генсеком НАТО, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что Венгрия и Словакия одобрили кандидатуру Рютте во вторник, а уже сегодня "зеленый свет" дала Румыния. Ее президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру и у Рютте больше не осталось конкурентов.

При этом издание отмечает, что Рютте сменит текущего генсека Йенса Столтенберга только 2 октября, и называет это критическим моментом. Ведь это произойдет за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного Альянса.

Как известно, бывший президент США Дональд Трамп, являющийся кандидатом от Республиканской партии, пообещал оставить страну в НАТО, но пригрозил сократить американскую помощь Украине в случае своего переизбрания.

При этом наблюдатели называют Рютте "Шепщущимся Трампом" за его способность заключать соглашения с политиками разного происхождения, что даже заслужило похвалу тогдашнего президента США и он заявил, что ему нравится "этот парень".

За что критиковали Рютте

Издание напомнило, что премьер Нидерландов агитировал за себя с ноября прошлого года и его критиковал за недостаточную активность в мобилизации поддержки со стороны восточноевропейских стран.

Они же ставили под сомнение его поддержку проекта газопровода "Северный поток-2" до 2014 года.

Рютте также не удалось увеличить расходы на оборону Нидерландов до целевого показателя НАТО в 2% ВВП в течение всего его 14-летнего премьерства, но должны сделать это уже в этом году.

Столтенберг задержался в должности генсека НАТО

Politico также напомнило, что срок полномочий Столтенберга длился четырежды. В 2017 году союзники НАТО решили продлить срок полномочий Генерального секретаря до конца сентября 2020 года. В 2019 году они перенесли эту дату на сентябрь 2022 года.

Вторжение России в Украину привело к еще одному продлению полномочий Столтенберга, которое должно было продолжаться до сентября 2023 года. В июле прошлого года союзники НАТО согласились продлить срок полномочий Столтенберга в год.

"Я очень уверен, что альянс найдет хорошего преемника", - сказал Столтенберг на прошлой неделе.

Марк Рютте является активным сторонником поддержки Украины

Рютте поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он выступал за введение и ужесточение санкций против России в ответ на ее агрессию и аннексию Крыма.

Рютте также поддерживал предоставление Украине финансовой и военной помощи для укрепления ее обороноспособности.