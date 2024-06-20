В Украине назвали ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне

Ожидается, что в решениях союзников на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будет закреплена необратимость евроатлантического курса Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как страна, борющаяся за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому в саммит НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", - сказала Стефанишина.

Она также выразила благодарность тем союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей по интеграции Украины".

"Стабильная беспрецедентная поддержка граждан Украины членства в НАТО цементирует необратимость евроатлантического курса. Украина не будет "серой зоной", это вопрос нашего выживания. Надеемся, что в решениях союзников на саммите будет закреплена эта позиция", - подытожила вице-премьер.

Вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО - одна из главных стратегических целей страны. Это стремление основывается на желании обеспечить национальную безопасность, стабильность и экономическое развитие. Украина проводит реформы в оборонной сфере, адаптируя свои вооруженные силы к стандартам НАТО.

После начала российской агрессии в 2014 году поддержка евроатлантического курса выросла среди украинского общества и политического руководства. Страны-члены НАТО выражают поддержку Украине, но окончательное решение о вступлении зависит от выполнения реформ и консенсуса среди членов Альянса.

Ожидается, что следующие саммиты НАТО станут важными этапами для достижения этой стратегической цели.

С 9 по 11 июля 2024 года в столице США состоится саммит НАТО, посвященный 75-летию организации.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Киев уже активно готовится к этому событию.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что официально объявить даты членства Украины на саммите в Вашингтоне не планируется.

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