США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО, первые поставки будут летом, - Кирби
Соединенные Штаты Америки (США) приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которого цитирует журналист Келли Мейер в Twitter-аккаунте.
Что предшествовало
Как рассказывало Financial Times, Вашингтон может приостановить открытые заказы от других стран на системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также ракеты для них, чтобы передать их Украине.
В настоящее время в список европейских стран, которые заказывали системы Patriot, входят:
- Польша;
- Румыния;
- Германия;
- Испания.
В частности, коалиция стран НАТО еще в январе размещала заказы на 1000 ракет для вышеупомянутых зенитных ракетных комплексов (ЗРК).
США сменяют приоритет
По словам Майер, Кирби заявил о "трудном, но необходимом решении" по переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.
Корреспондент Politico Лара Селигман добавляет, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США говорил о ракетах Patriot и NASAMS. Более того, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.
Усиление ПВО Украины
В течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы против Украины. Неоднократно под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что, в свою очередь, привело к возвращению графиков отключений.
В частности враг также усилил обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В связи с этим, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал еще более острым.
Как отмечал недавно глава Белого дома Джо Байден, в настоящее время пять союзников Украины заявили о готовности передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.
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