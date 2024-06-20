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США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО, первые поставки будут летом, - Кирби

Четверг 20 июня 2024 18:53
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США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО, первые поставки будут летом, - Кирби Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) приняли решение об изменении приоритетов ближайших продаж ракет Patriot и NASAMS другим странам в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, которого цитирует журналист Келли Мейер в Twitter-аккаунте.

Что предшествовало

Как рассказывало Financial Times, Вашингтон может приостановить открытые заказы от других стран на системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также ракеты для них, чтобы передать их Украине.

В настоящее время в список европейских стран, которые заказывали системы Patriot, входят:

  • Польша;
  • Румыния;
  • Германия;
  • Испания.

В частности, коалиция стран НАТО еще в январе размещала заказы на 1000 ракет для вышеупомянутых зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

США сменяют приоритет

По словам Майер, Кирби заявил о "трудном, но необходимом решении" по переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.

Корреспондент Politico Лара Селигман добавляет, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США говорил о ракетах Patriot и NASAMS. Более того, ожидается, что первые поставки начнутся уже этим летом.

Усиление ПВО Украины

В течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы против Украины. Неоднократно под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что, в свою очередь, привело к возвращению графиков отключений.

В частности враг также усилил обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В связи с этим, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал еще более острым.

Как отмечал недавно глава Белого дома Джо Байден, в настоящее время пять союзников Украины заявили о готовности передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot.

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