ВСУ ударили по НПЗ в Самарской области и базе дронов "Рубикона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.

Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Генштаб также уточнил последствия предыдущего удара по Рязанскому НПЗ. Повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуары с нефтепродуктами и трубопроводная эстакада.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.