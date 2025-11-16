ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ударили по НПЗ в Самарской области и базе дронов "Рубикона"

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 11:51
UA EN RU
ВСУ ударили по НПЗ в Самарской области и базе дронов "Рубикона" Иллюстративное фото: ВСУ ударили по НПЗ в Самарской области и базе дронов "Рубикона" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры, существенно снижая наступательный потенциал оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.

Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Генштаб также уточнил последствия предыдущего удара по Рязанскому НПЗ. Повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуары с нефтепродуктами и трубопроводная эстакада.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отмечают в Генштабе.

Атаки на НПЗ в разных регионах РФ

Как сообщало РБК-Украина, предыдущий удар по Новокуйбышевскому НПЗ произошел 28 августа, когда на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Самое серьезное поражение этот завод получил 10 марта 2025 года - тогда атака повлекла временную приостановку работы предприятия. В результате удара была повреждена ключевая установка первичной переработки нефти КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки.

Кроме того, 4 ноября в России после ударов дронов одновременно остановились два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический комплекс в Башкирии и Нижегородский НПЗ.

А ночью 3 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ. Было подтверждено попадание по объекту и пожар в зоне перерабатывающих установок. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, которое по состоянию на 2023 год перерабатывало 4,8 млн тонн нефти и обеспечивало потребности российской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ ВСУ Война в Украине НПЗ Российская Федерация
Новости
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт