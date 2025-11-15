ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и РФ возобновят обмен пленными: Умеров рассказал детали

Суббота 15 ноября 2025 19:13
UA EN RU
Украина и РФ возобновят обмен пленными: Умеров рассказал детали Фото: Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что наше государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена", - написал Умеров.

Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.

"Речь идет об освобождении 1 200 украинцев. В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты", - добавил секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, "чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными".

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Украина и Россия в мае этого года возобновили переговоры в Стамбуле.

В ходе трех раундов встреч (мае, июне и июле) стороны пытались достичь мира. Украинская сторона неоднократно заявляла о готовности прекращения огня и остановки боевых действий по линии фронта, однако Кремль отказался согласиться на прекращение огня. Причем, судя по неизменным требованиям РФ, Москва пока что не намерена завершать войну.

В то же время у сторон все же был позитив в гуманитарном плане. Стороны провели неоднократные обмены пленными, а также телами погибших солдат.

Однако на днях, 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они приостановлены.

"Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь приостановлены", - подчеркнул Кислица.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Рустем Умеров Обмен пленными Война в Украине
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт