"Неизбежные переговоры" Украины и РФ могут состояться в Турции, - Фидан
Война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Фидан заявил, что война в Европе продолжается уже четвертый год, а ее глобальное влияние "глубоко ощущается". Поэтому боевые действия наконец должны прекратиться, это возможно только путем переговоров.
"Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями", - отметил он.
При этом Фидан подчеркнул, что российские "достижения" на фронте стоили им огромных потерь. Россиянам стоило бы подумать о мире. Проблема, по мнению турецкого министра, заключается в том, что ни одна из сторон, мол, не может открыто заявить о желании переговоров - потому что "не хочет казаться слабой для другой".
"Война должна закончиться, мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то еще, но я верю, что этот мир точно наступит", - резюмировал Фидан.
Отметим, что по итогам визита в Турцию секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что наше государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.
Переговоры в Стамбуле: что известно
Украина и Россия возобновили переговоры в Стамбуле в 2025 году - после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Однако во время трех раундов встреч (в мае, июне и июле), прогресса не удалось достичь, если не считать вопроса обмена пленными.
Кремль не отказывается от своих ультимативных требований и не соглашается на прекращение огня. В то же время Украину не интересуют кремлевские "хотелки", идти на них Киев не собирается.
Именно поэтому 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, - поэтому сейчас они приостановлены.