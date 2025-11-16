Сделка Греции и Украины по газу: Афины сделали важное уточнение
Сегодня Украина и Греция заключили соглашение об оперативных поставках природного газа в нашу страну. Эти договоренности рассчитаны на первый квартал 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт греческого оператора природного газа DEPA.
В компании уточнили, что подписали с "Нафтогаз Украины" Декларацию о намерениях по "поставке природного газа на рынок Украины в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года".
"В рамках будущего соглашения предусматривается транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов через "Маршрут 1", который совместно предоставляют операторы транспортных систем (ОТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины", - пишет Depa.
Также в пресс-релизе добавили, что соглашение стало существенным шагом в укреплении "регионального энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Европы.
Греция будет поставлять газ Украине
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели пресс-конференцию.
На ней стало известно, что Украина и Греция договорились о создании нового энергетического маршрута. Речь шла о поставках газа в Украину через вертикальный энергетический коридор от греческого Александруполиса до Одессы.
"Это решающий вклад в стабильность и безопасность нашего и вашего региона. Проект становится возможным благодаря инфраструктуре и стратегическим партнерствам Греции", - сказал Мицотакис.
Он подчеркнул, что новый маршрут станет "безопасной энергетической артерией" с юга на север, что позволит Украине получить доступ к надежным источникам энергии.
Зеленский в свою очередь уточнил, что первые поставки в Украину из Греции начнутся уже в январе 2026 года.