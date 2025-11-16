ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку" за сутки? Ответ Зеленского

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 11:05
UA EN RU
Сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку" за сутки? Ответ Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С начала запуска программы "Зимняя поддержка" заявку на выплату подали уже более 2,5 миллиона украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Уже есть более чем 2,5 млн заявок в "Дії" от украинцев на зимнюю поддержку. Из них более 300 тысяч - заявки на детей. Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки", - пишет Зеленский.

Он также напомнил, что уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через "Укрпочту".

"Правительство Украины обеспечит полное финансирование программы", - подчеркнул президент.

"Зимняя поддержка": что известно

С 15 ноября украинцы могут подавать заявки на одноразовую зимнюю выплату в 1 000 гривен от государства. Как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.

Отдельные категории уязвимых граждан, в частности одинокие пенсионеры, смогут получить повышенную выплату - 6500 гривен.

По состоянию на вечер 15 ноября было зарегистрировано более 1 миллиона заявлений через приложение "Дія". Из них 106 тысяч - это заявки на детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство социальной политики Льготы
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт