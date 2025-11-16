ua en ru
Зеленский объявил масштабную перезагрузку энергетической сферы: пять ключевых решений

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 09:50
Зеленский объявил масштабную перезагрузку энергетической сферы: пять ключевых решений Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сообщил о запуске комплексной очистки и обновления системы управления энергетической сферой Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, правительству поручено безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект по обновлению состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также планируется обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Кроме того, Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко внести в парламент представление на назначение нового руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Отдельное внимание Зеленский уделил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Он подчеркнул необходимость его полной перезагрузки и завершения конкурса на должность руководителя уже до конца года.

Еще одним решением является аудит активов, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, которые сбежали в РФ. По плану, эти объекты должны быть оперативно подготовлены к продаже и в дальнейшем работать исключительно в интересах Украины - для усиления обороны и наполнения бюджета.

"Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины", - пишет Зеленский.

"Пленки Миндича" и кадровые изменения

10 ноября НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом", связанную с отмыванием средств и незаконным обогащением украинских чиновников. Убытки оцениваются миллиардами гривен, а куратором схемы называют бизнесмена и бывшего партнера Зеленского Тимура Миндича.

В связи со скандалом президент Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся министерств энергетики и юстиции, руководители которых оказались причастны к сделкам.

Уже известно, что министр юстиции Герман Галущенко подал в отставку, а министр энергетики Светлана Гринчук также написала заявление об увольнении. Обоих министров Зеленский вывел из состава СНБО.

