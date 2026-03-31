ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина "минуснула" до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт, - ЦПД

10:11 31.03.2026 Вт
2 мин
Россия недосчиталась ракет и потеряли почти половину экспорта нефти
aimg Ірина Глухова
Украина "минуснула" до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт, - ЦПД Фото иллюстративное: Россия потеряла почти 40% месячного производства ракет (росСМИ)

Украинские удары по объектам в РФ существенно уменьшили производство ракет и сократили экспорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

"Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике", - сообщил он.

Удары по химическим гигантам

В последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру России, нанося значительный урон ее производственным мощностям.

Как ранее сообщал руководитель ЦПД, в течение последнего месяца украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять заводов химической промышленности России, некоторые из которых атаковали неоднократно.

Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.

По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер" и "Орешник".

Атаки на нефтяные объекты РФ

Также украинские дроны семь дней подряд атакуют Ленинградскую область. 29 марта СБУ сообщила об успешном ударе по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.

Спутниковые снимки Planet Labs от 30 марта подтверждают масштабные пожары в портах Приморск и Усть-Луга после атак беспилотников.

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу снова были слышны над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.

Порт Усть-Луга является одним из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевым узлом для экспорта нефтепродуктов, расположенным около 1000 км от украинской границы.

Ранее, 28 марта, стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", стратегически важному для обеспечения топливом российской группировки войск.

Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло масштабный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА НПЗ Ленинград Война России против Украины Атака дронов
