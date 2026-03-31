Украина "минуснула" до 40% ракет РФ и обвалила нефтяной экспорт, - ЦПД
Украинские удары по объектам в РФ существенно уменьшили производство ракет и сократили экспорт российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
"Почти 40% месячного производства ракет, около 45% экспорта нефти Россия уже потеряла в результате украинских ударов по их объектам, а также логистике", - сообщил он.
Удары по химическим гигантам
В последнее время украинские дроны все чаще атакуют критическую инфраструктуру России, нанося значительный урон ее производственным мощностям.
Как ранее сообщал руководитель ЦПД, в течение последнего месяца украинские силы совершили успешные налеты на по меньшей мере пять заводов химической промышленности России, некоторые из которых атаковали неоднократно.
Эти предприятия являются ключевыми в цепи создания боеприпасов, и их остановка фактически парализует дальнейшее производство.
По словам Коваленко, под огнем также оказались производители микроэлектроники и мощности Уоткинского завода, где изготавливают ракеты "Искандер" и "Орешник".
Атаки на нефтяные объекты РФ
Также украинские дроны семь дней подряд атакуют Ленинградскую область. 29 марта СБУ сообщила об успешном ударе по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.
Спутниковые снимки Planet Labs от 30 марта подтверждают масштабные пожары в портах Приморск и Усть-Луга после атак беспилотников.
В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу снова были слышны над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах.
Порт Усть-Луга является одним из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевым узлом для экспорта нефтепродуктов, расположенным около 1000 км от украинской границы.
Ранее, 28 марта, стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", стратегически важному для обеспечения топливом российской группировки войск.
Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло масштабный пожар.