ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украину вернули еще более 500 тел погибших

11:31 16.05.2026 Сб
2 мин
Тела могут принадлежать украинским военным
aimg Татьяна Степанова
В Украину вернули еще более 500 тел погибших Фото: в Украину вернули еще более 500 тел погибших (t.me/Koord_shtab)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 528 погибших, которые по утверждению российской стороны могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и СБУ.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", - добавили в Коордштабе.

Фото: в Украину вернули более 528 тел погибших (Коордштаб и СБУ)

Обмены телами

Напомним, 9 апреля в Украину вернули еще 1000 тел погибших, которые могут принадлежать погибшим украинским военным.

Еще один обмен произошел 26 февраля. В Украину вернули также 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.

До того, 19 декабря, вернули 1003 тела из России. В обмен россияне получили остатки своих солдат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине
Новости
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата